32年来首次出现的“超低日元”，并非事不关己. October. 20, 2022 07:52. . 随着日元价值持续暴跌，包括韩国在内，亚洲外汇市场也将受到动摇的担忧正在加剧。在18日国际外汇市场上，日元对美元的汇率一度涨到149比1。日元对美元汇率超过149日元，是自1990年8月“泡沫经济”之后时隔32年来的第一次。有预测称，心理上的“马其诺防线”150日元可能会崩溃。 最近日元急剧下跌主要源于美日之间的利率差异。与美国把利率提高到3.00%~3.25%相比，日本实际上维持着“零利率”。要想保卫汇率，必须提高利率，但日本由于高达1255万亿日元（约合1.2亿亿韩元）的国家负债的巨额利息费用，很难提高利率。因长期停滞而变弱的日本经济的体力也是一大负担。考虑到各种环境，很难扭转日元走低的趋势。 日元走低现象的加速可能会使包括韩国在内的其他亚洲国家的外汇市场也跟着动摇，这一点令人担忧。由于“王者美元“现象，已经出现了资金从新兴国家离开的情况。日元走低加上中国人民币同时走软的趋势，很有可能把“对美元货币走软”现象传染给整个亚洲外汇市场。以1997年亚洲外汇危机为例，泰国铢疲软引发的危机曾扩散到整个东亚地区，这一事实值得关注。 韩元价值本来就比日元以外的亚洲其他任何国家的货币都急剧下降。有人提出，韩元对美元的汇率有可能在年底突破1500韩元。防御韩元价值的出口竞争力也进入了紧急状态。在贸易收支连续6个月出现逆差的情况下，8月份连经常收支也出现了逆差。超过1800万亿韩元的“家庭负债炸弹”也正在滴答作响。 为了应对日元贬值带来的海啸，必须防止经常收支转为结构性赤字。这就需要对出口企业迅速进行支援。为了防止资本外流，还要提高股市和债券市场的信赖度。庞大的国家负债拉低利率和汇率政策灵活性，日本的相关教训也应该作为反面教材。正如国际货币基金组织警告的那样，绝对不能因为政界的施舍善心政策招致货币危机。

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