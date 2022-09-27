继墨索里尼之后，梅洛尼时隔100年再次成为意大利“极右翼总理”. September. 27, 2022 07:36. by 趙은아 achim@donga.com. 继法西斯领导人墨索里尼（1922年至1943年执政）之后，意大利时隔100年将再次出现“极右翼总理”，同时也将是历史上首位“女总理”。一直处于政治圈边缘的极右政党在欧元区第三大经济国意大利成功执政，预计欧洲政治版图将发生变化。 据意大利公共电视台“意大利广播电视公司”当地时间26日公布的出口民调显示，在意大利提前议会选举中，以极右政党为主的右翼联盟预计将获得45%的选票，占据领先地位。这超过了组建政府所需的最低得票率40%。左翼联盟预计将获得25%至29%的选票。右派联盟将在众议院400个议席中占227-257席，参议院200个议席中占111-131席，在参众两院都有望获得过半数议席。 右派联盟由梅洛尼（45岁·照片）领导的极右翼政党“意大利兄弟党”和参议员萨尔维尼领导的极右倾向“联盟党”以及前总理贝卢斯科尼成立的中右倾向“意大利力量党”联合组成。在右派联盟中得票率最高的兄弟党党首梅洛尼很有可能担任总理一职。梅洛尼15岁加入墨索里尼支持者创立的具有新法西斯倾向的政治团体“意大利社会运动”的青年组织投身政治，是一名极右倾向政治家，也被称为“女墨索里尼”。

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