美国连续3次“巨大步伐”使汇率突破1400韩元……互换协议在哪里. September. 23, 2022 07:55. . 美国联邦储备委员会昨天断然实行了将标准利率上调0.75%的“巨大步伐”。这是继6月和7月之后连续第三次“巨大步伐”。至此，美国的基准利率上升到了3.0%-3.25%，大大超过韩国的2.5%。由于韩美利率逆转，外国资本流失的可能性增大，原本期待在韩美首脑会谈上搞定头绪的韩美货币互换也不确定，韩元对美元的汇率一下子突破了1400韩元大关。 美联储之所以将标准利率提高到14年8个月以来的最高水平，是因为认为即使冒着经济萧条的危险，也要从8%的物价上涨趋势开始下降。美联储主席鲍威尔断言：“在能够非常确信物价正朝着（目标值）2%的方向下降之前，不会考虑下调利率。”在今年剩下的两次利率决策中，也将继续大幅上调利率，预计到年底把标准利率上调至4%左右。 虽然此次上调是预料之中的事情，但韩国的外汇市场却受到了很大的冲击。韩美两国就货币互换问题只达成了“为了实行金融稳定的流动性供给装置而紧密合作”的原则性协议，这产生了负面影响。这是因为，这一结果没有达到市场对尹锡悦总统和拜登总统在首脑会谈上重点讨论韩美货币互换问题的期待。最终，韩元对美元的汇率自全球金融危机后，时隔13年零6个月再次跌破1400韩元大关。 韩国银行也是火烧眉毛。韩国银行总裁李昌镛表示，“把基准利率上调0.25个百分点的前提条件发生了很大变化”，预告了下个月韩国银行将采取“大步伐”（上调0.5个百分点）。美国的基准利率超过4%后，预计还会继续上涨，因此推翻了“将逐渐提高0.25个百分点”的表态。虽然李昌镛总裁一直强调“韩国不会因为汇率暴跌陷入危机”，但随着利率逆转幅度的扩大，不得不担心海外资本流出、进口物价上涨。 随着美联储到明年为止继续上调利率的意志越来越明确，“王者美元”现象也将持续下去。提高利率、降低汇率、遏制进口物价上涨等，世界各国的逆汇率战争也在加速进行。对于主要国家中家庭负债问题最为严重的韩国来说，虽然非常有负担，但也只能配合步伐提高利率上调速度。现在，政府和韩国银行不应该只是嘴上说“不要感到不安”，而应该拿出签署货币互换协议等实质性成果，让外汇市场安心。

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