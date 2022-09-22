（独家）韩国军方研究是否将天安舰转移到首尔……部分遗属提出“在汉江边展示”. September. 22, 2022 08:05. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩国军方正在讨论将目前展示在京畿道平泽市的“天安”舰（PCC-772）舰体转移到首尔的方案。此前，天安舰被击沉事件的遗属曾向尹锡悦总统建议，从提高安保警惕的角度出发，将舰体移至首尔。对此，军方将考虑移动费用等是否可行。 据韩国政府消息人士21日透露，海军最早将于本月内招标有关挪移天安舰的研究项目。其宗旨是客观分析天安舰舰体分离、移动费用和合适的移动场所等。不管是否移动，海军将通过研究服务保证程序上的正当性，以此结果为基础决定是否移动天安舰。 消息灵通人士表示：“我们认为委托研究工作需要数千万韩元的预算，”“由于预算无法确保，预计本月底海军将从国防部获得相关预算并推进。”海军就本报的提问表示：“根据部分遗属的提议，正在讨论是否有必要就能否进行船体移动制定研究项目。” 2010年因朝鲜鱼雷攻击而断成两截的天安舰舰体被保管在平泽海军第二舰队司令部内的油类码头，之后被转移到安保公园进行展示。其旁边有46名勇士追悼碑和天安舰展示馆。 据悉，已故闵平基上士的母亲尹清子（音）女士6月在首尔市龙山区总统室大楼举行的“邀请护国英雄沟通餐桌”午餐座谈会上，向尹锡悦总统提出了“为了让更多的人知道天安舰，请将平泽的天安舰舰体转移到首尔汉江边”的要求。其宗旨是，平泽的接近性相对较差，因此有必要转移到流动人口较多的汉江边宣传天安舰，提高安保警戒心。据悉，尹锡悦认真倾听了尹清子的建议。 但是天安舰爆炸沉没事件遗属及生存官兵中也有反对移动到首尔的意见，因此有观察人士认为，军方推进这一方案可能不会如意。已故李相熹下士的父亲、天安舰遗属会长李成宇（音）表示：“遗属和生存官兵从未讨论过挪移舰体问题，”“不仅仅是单纯地移动舰体，展示馆和追悼碑也都要移动，这并不容易。”

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