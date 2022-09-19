与血癌抗争的演员安圣基出席“裴昶浩导演特别展”. September. 19, 2022 07:32. by 金哉希 jetti@donga.com. “国民演员”安圣基（70岁）因血癌与病魔抗争了两年多。15日，在首尔江南区CGV狎鸥亭举行的裴昶浩导演（69岁）出道40周年纪念“裴昶浩导演特别展”开幕式上，安圣基多少有些浮肿，并戴上了假发。 当天，在特别展开幕作品兼裴导演的处女作电影《底层市民》（1982年）上映前，安圣基在一起出演该作品的演员金甫娟（65岁）的搀扶下登场。 安圣基用多少有些嘶哑的声音说：“今天好像不能一起看电影了”，“时隔40年再次看电影，非常让人激动”。当他发表感想时，金甫娟哽咽着哭了。 安圣基的经纪公司17日表示：“安圣基目前正在接受血癌治疗，平时也彻底进行管理，身体情况正在好转。”当天在CGV狎鸥亭观看电影《深蓝色的夜晚》（1985年）的安圣基参加了与观众的对话，并回答了提问。当一位观众问到“电影对安圣基来说意味着什么”时，他回答说：“（电影）是我的一切。撇开电影不谈，想些什么并不容易。希望通过电影继续讲述故事。” 安圣基与病魔作斗争的消息传开后，电视人许志雄（43岁）在自己的社交网络服务（SNS）上表示：“我相信他会笑着回来的。即使很恶心很累，也希望能在抗癌治疗中多吃点。”2018年被诊断为换上血癌的一种恶性淋巴瘤的许志雄在8个月后被诊断为痊愈。 另外，截止到28日，裴导演的特别展将在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心和CGV狎鸥亭、釜山CGV西面、大邱CGV大邱学院、忠南CGV天安举行。 裴导演选出的7部电影即将上映。裴导演表示：“难得想在剧场给观众看我的电影，所以举办了特别展。” 演员李政宰和奉俊昊、朴赞郁导演通过视频表达了祝贺。通过裴导演的电影《年轻男子》（1994年）在影坛出道的李政宰表示：“我最喜欢的电影是《年轻男子》。裴导演像父亲一样温暖地拥抱了当时不太了解演技的我。内心一直心存感恩之情。”

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