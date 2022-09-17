时隔3年的流感警报……从21日开始，13岁以下人群接种疫苗. September. 17, 2022 07:21. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩国疾病管理厅16日向全国发布了流感流行警报。流感通常从冬季11月开始到第二年1月流行，今年却开始了罕见的“秋季流行”。 据疾病厅透露，这是自2010年甲型H1N1流感流行后，韩国时隔12年再次流行秋季流感。特别是最近两年里，一次也没有发布过流感流行警报。随着新冠疫情暴发后实行保持社交距离，流感的流行得到了抑制。 专家们认为，过去两年里，通过感染获得流感自然免疫的人较少，因此今年的流感流行将比往年大。另外，还会出现同时感染流感和新冠病毒的患者。英国爱丁堡大学研究团队等对从2020年到去年底同时感染新冠病毒和流感的227名患者进行了分析，结果显示，死亡危险比只感染新冠增加了2.4倍。 以高危人群为对象的免费流感预防接种将从21日开始。满6个月以上~13岁以下婴幼儿和儿童中从未接种过流感疫苗的孩子从当天开始可以接种。从10月5日起，所有婴幼儿、儿童及孕妇，从10月12日起，将以高龄人群为对象，进行流感接种。流感疫苗和新冠疫苗可以在同一天注射。

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