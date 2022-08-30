公共费用接连上涨……政府是在制定防止弱势群体受害的对策吗？. August. 30, 2022 07:44. . 城市燃气费和电费有望在10月份同时上涨。今年5月和7月已经上调两次的住宅用城市燃气费将在10月份再次上涨，上调幅度也将进一步扩大。4月份上涨的电费也将在10月份再次上涨。蔬菜、肉类等菜篮子物价、午餐费、咖啡费等餐饮费、方便面等加工食品价格都暴涨，生活费困难的平民今后还要忍受公共费用上涨带来的痛苦。通货膨胀在9月和10月达到顶点后逐渐恢复稳定趋势的期待，也很有可能因此动摇。 雪上加霜的是，明年健康保险费也会上涨，劳动者的可支配收入也会减少。保健福利部为了弥补日益扩大的健康保险亏损，决定提高劳动者与企业各承担一半的健康保险费率。另外，首尔市为解决“深夜出租车大乱”，正在讨论将3800韩元的普通出租车基本费用上调800韩元以上，并将深夜附加费用最高上调40%的方案。 在通货膨胀痛苦达到最高潮的今天，导致公共费用上涨的责任在于政府和政界。考虑到选举等政治日程，没有及时调整费用的副作用在乌克兰战争、美国紧缩等不利因素重叠的情况下，一下子涌向了国民的生活。更严重的是，痛苦集中在处于极限的弱势群体。 上半年国际液化天然气价格暴涨一倍以上，韩国天然气公社的损失超过了5万亿韩元，上届政府内韩国电力增加液化天然气发电，年度赤字预计将达到30万亿韩元。全球金融危机以后，韩元兑美元的汇率创下了最高值，这也给公共费用的上涨带来了压力。最终，需要用税金填补的能源公共企业的亏损越来越大，对此很难袖手旁观。 即便如此，对于一直饱受新冠疫情、高物价困扰的平民来说，几万韩元的额外负担也会成为威胁生存的致命打击。“水原母女三人”拖欠了27万韩元的健康保险费16个月，最终做出了悲剧性的选择。如果不可避免地要提高公共费用，政府首先要扩充将担保能源支付等弱势群体的痛苦最小化的对策。特别是应该为高龄一人家庭、残疾人家庭等处于福利死角地带的人制定滴水不漏的支援对策。

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