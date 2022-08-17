悲伤归纳法. August. 17, 2022 08:01. . “我认为干脆不出生是最好的。如果当初没有出生，就不会有什么痛苦。”这是与《旧约圣经》中的约伯在绝望中呐喊相似的内容，是金英夏作家的小说《道别》中出现的话。话者如此回答。“生活中不也有感受到的喜悦吗？”听到这句话后，他立即做出了这样的回答。“这种有益能抵消痛苦的危害吗？” 有趣的是，该对话是具有与人类相似的身体的机器人类人机器人进行的对话。一个认为最好不要出生，另一个认为某个地方会有快乐。通过基因复制诞生的克隆将介入到此次对话中。“只要是有意识和充分智能的存在，就有义务减少这个世界上多余的痛苦。”反正已经出生了，所以要减少其他存在的痛苦。他眼中的世界是美丽的。他看着冬天的湖水说。“只是冰和水，为什么这么漂亮，但又那么让人心寒心呢？水只不过是氢和氧分子结合的物质。但是，为什么我们要把这些东西制作得如此美丽呢？”虽然这个世界充满了痛苦，但他觉得，哪怕只是短暂地欣赏一下它的美丽，也足以让人感到幸福。 尽管如此，他们还是同意“在这个地球上，压倒性地制造出不必要的痛苦的存在就是人类”的说法。由此得出不出生是最好的结论。这是悲伤的归纳法。他们的想法就像作家所表明的那样，反复改变伦理学家大卫•贝纳塔的著作《不如不出生》中的想法。小说以这些想法为中心，展现了默示录式的思维方式。这是稍微黑暗、悲伤、虚无的故事。稍微抵消掉这一点的是展开这种思维的作家的眼睛。不仅是对人类，也是对痛苦中所有存在的怜悯的眼睛，同时也是不放过冰冷世界的美丽的眼睛。

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