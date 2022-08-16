5名美国议员访问台湾，与蔡英文会面… 中国11架军用飞机飞越“海峡中线”. August. 16, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、北京=常驻记者 金基勇 weappon@donga.com、kky@donga.com. 当地时间15日，以参议员埃德·马基为首的美国国会代表团访问台湾，与台湾领导人蔡英文举行会谈，中国开始展开军事报复行动。据悉，在美国众议院议长佩洛西访问12天后，美国国会代表团14日访问台湾，接着本月末将有另一个国会代表团访问台湾。 中国国防部发言人15日表示：“（曾进行过封锁台湾演习的）中国军队东部战区在台湾周边海域组织多兵种，进行了应对联合战斗的巡查和实战训练，”“对美国和台湾的决意挑衅进行了坚决的反击，让他们倍感恐惧。”中国军队的战斗机和军舰围绕台湾周边地区进行了实弹射击训练。美国预告将在数周内向台湾海峡派遣军舰和战斗机，围绕台湾海峡的美中军事紧张局势再次高涨。 ○ 中国接连越过“中间线”和“防空识别区” 中国国防部发言人尖锐地指出：“中国军队将继续进行战斗应对训练，”“依靠美国谋求台湾‘独立’将会招致灭亡。”据台湾“中央通讯社”报道，15日至少有7架次中国战斗机进入台湾“防空识别区”进行武力示威。台湾“国防部”14日表示，在台湾海峡探测到了22架中国军用飞机和6艘军舰。4架苏-30和2架歼-16战斗机等11架战斗机越过台湾海峡“中间线”，1架KJ-500预警机进入了西南部的“防空识别区”。 美国参议院外交委员会东亚太小组主席马基等民主党、共和党参众两院的5名议员当天与蔡英文举行了会谈，并与台湾“立法院”外交、国防委员会议员举行了会晤。美国在台协会表示，前一天抵达台湾的国会代表团将在16日之前讨论美国-台湾关系和地区安保、贸易及投资、全球供应网。 民主党所属议员马基去年曾提议支持台湾参与国际组织、加强美国与台湾军事合作的《台湾保障法》等，是一直表现出亲台行动的重量级议员。国会代表团成员、众议院军事委员会准备态势小组主席约翰·加雷门迪正在审查国防部对台武器支援。 据悉，美国国会代表团还讨论了美国和台湾正在推进的“21世纪贸易倡议”。据台湾《联合报》报道，在会见美国国会代表团时，“立法委员”赵天麟表示，今年内有望达成贸易倡议协议。中国正在强烈反对贸易倡议。 ○ “美国本月将再次派国会代表团访台” 美国智库“战略与国际问题研究中心”中国研究室室长博尼·格拉泽14日对《纽约时报》表示：“很多议员希望访问台湾，展示美国的支持，”“另一个国会代表团将于本月底访问台湾。” 在南中国海，美中军事紧张局势也在加剧。中国官方英文报纸《环球时报》当天报道说，中国和泰国联合空军演习“鹰击-2022”在泰国东北部的乌隆塔尼空军基地开始。 20世纪70年代设计美中缓和紧张局势的美国前国务卿亨利·基辛格当天在接受《华尔街日报》采访时表示：“美国领导层失去了均衡感，战略领导力也不足，”“美中关系的基本是一个中国的大前提。在打破这一前提上要慎重。”

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