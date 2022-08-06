韩国首个探月器“达努力”扬帆探月“148天航海”. August. 06, 2022 07:24. by 东亚科学记者 高在元 jawon1212@donga.com. 韩国第一个月球轨道船“达努力（Danuri，KPLO）”开始了为期5个月的旅程。如果“达努力”在今年年底按原计划进入月球轨道，韩国将成为世界第七个月球探测国。 “达努力”当地时间5日上午8时8分48秒（当地时间4日下午7时8分48秒）在美国佛罗里达卡纳维拉尔角航天军基地40号发射台上被搭载在太空探索技术公司（Space X）的“猎鹰9”运载火箭上发射升空。科学技术信息通讯部表示，“达努力”在发射1小时30多分钟后的上午9时40分左右成功与地面站进行了首次通信，并成功进入了目标轨迹--月球转移轨迹。 “达努力”从2016年1月开始着手开发，7年间投入了约2367亿韩元的预算。正式名称是“毫无保留地走遍月亮而归”的意思，通过今年的国民名称征集活动确定。 到达预定轨迹的“达努力”开始了130多天的月球之旅。使用利用地球、月球和太阳的引力进入月球轨道的“弹道型月球转移方式（BLT，转移轨迹）”进入转移轨迹后，最多将修改9次轨迹。12月中旬抵达月球轨道后，将通过5次追加启动，进入最终目的地月球上空100公里的原轨道。12月31日将稳定在目标轨道上，从明年1月1日开始正式进行探测。“达努力”计划在1年内每天绕月球轨道转12圈执行任务。 有评价认为，此次“达努力”发射拉开了韩国宇宙探索的序幕。如果该项目获得成功，将成为继俄罗斯、美国、日本、欧洲、中国、印度之后的第七个月球探测国。继6月韩国型运载火箭“宇宙”号发射成功后，韩国得以成为新兴宇宙强国。 尹锡悦总统当天也在脸书上上传了祝贺“达努力”发射成功的信息。尹锡悦强调：“达努力号是提前进入新资源强国、宇宙经济时代的大韩民国先遣队，”“在广阔的宇宙中堂堂正正地展开翅膀的达努力号传达的梦想、希望和忍耐的信息。”

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