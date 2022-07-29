美国又迈出巨大步伐……美2.5%>韩2.25% 韩美利率逆转. July. 29, 2022 07:54. by 朴民優 minwoo@donga.com. 美国中央银行联邦储备制度（Fed•美联储）为了降低通货膨胀压力，继上个月之后连续两个月实行了将标准利率上调0.75%的“巨大步伐（giant step）”。因此，美国基准利率上升到2.25~2.50%，比韩国基准利率（2.25%）有所上升。韩美利率逆转是自2020年2月以后时隔2年零5个月，预计资本流出可能性等韩国经济也会受到相当大的影响。 美联储27日（当地时间）召开了决定基准利率的联邦公开市场委员会（FOMC），与会者一致决定上调0.75个百分点。连续两次上调0.75个百分点是自1980年以后42年来的第一次，出席者一致同意的利率决定也是自2005年以后的第一次。 特别是，美联储表示，虽然接连上调利率，但通货膨胀压力仍然存在，并暗示了下次FOMC召开的9月份也有可能进行巨大步伐的可能性。美联储主席鲍威尔表示，“美国失业率太低，通货膨胀太高”，表明了继续上调基调的意向。但是，不能排除将于28日公布的美国第二季度（4月至6月）增长率继第一季度（1月至3月）之后连续两个季度出现负增长的可能性，因此，美联储的急剧上调利率助长了经济萧条的批评也将持续下去。 但是，巨大步伐被评价为已经预告的活动，当天纽约股市和28日韩国股市都上涨了。韩元兑美元的汇率也下跌17.2韩元（韩元升值），以1296.1韩元收盘。

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