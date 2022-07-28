铭记43808名韩美同盟英雄. July. 28, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者文炳基、申振宇记者 weappon@donga.com、niceshin@donga.com. 刻有6·25战争（韩国战争）中阵亡的美军和附编韩国军人共43808人名字的“追忆墙（Wall of remembrance）”当地时间27日正式揭幕。美国参战勇士们为纪念被称为“被遗忘的战争”的6·25战争，18年来一直在推进建立这一建筑。 当天上午，在美国华盛顿韩国战争纪念公园举行了揭幕仪式，2000多名韩国战争参战勇士和遗属参加了揭幕仪式。用周长130米、高1米的花岗岩制作的追忆墙上刻有36634名美军和7174名附编韩国军人阵亡将士的名字。刻有在战场上浴血奋战的韩美将士名字的历史象征物，建立在距离象征美国民主的林肯纪念馆只有200米远的地方。第二次世界大战和越南战争纪念公园的参战碑上都有战亡者名字，但是对于韩国战争，很多人指出因为没有这样的纪念碑而感到遗憾。 追忆墙从2004年开始推进，是由在6·25战争中失去右臂和右腿的“战争英雄”威廉·韦伯大校（1925~2022年）等参战勇士们推动，目标是在停战协定签订60周年的2013年建立。虽然相关法案于2016年在美国国会通过并加快了速度，但2017年韩国政府就预算支援问题进行监查等，历经曲折，终于在去年开工，在停战宣言69周年的今年取得了成果。这距离曾表示“想在离开人世之前看到追忆墙”的韦伯大校去世仅过了3个月。 尹锡悦总统和美国总统拜登当天通过纪念辞一致表示要加强韩美同盟。尹锡悦在由国家报勋处长朴敏植代读的祝词中表示：“追忆之墙显示韩美血盟的坚固性，”“将永远被铭记为向美国人和全世界人民宣传韩国战争的历史象征物和和平的空间。”在美国，副总统卡玛拉·哈里斯的丈夫“第二先生”道格拉斯·埃姆霍夫出席了揭幕仪式，并代读了拜登总统的贺词。 白宫和美国全境联邦政府当天为迎接6·25战争停战纪念日降半旗。美国从2009年开始继显忠日纪念日之后，第二次在6·25战争停战日也下半旗致哀。

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