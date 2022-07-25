“新冠肺炎有再次扩散的征兆……克制面对面会议-聚餐”. July. 25, 2022 07:46. by 宋忠炫, 具特敎 balgun@donga.com,kootg@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情显示出再次扩散的征兆，国内企业再次加强了公司内部的防疫。 24日，据业界透露，三星电子最近通过公司内部公告，劝告克制包括座谈会在内的聚餐和面对面会议、教育、活动等。另外，还要求克制国内及海外出差，不可避免的出差要尽量减少人员。因此，下月8日在美国纽约举行的“三星Galaxy Unpack 2022”出差和9月在德国柏林举行的欧洲最大的家电、信息技术（IT）展示会“IFA 2022”出差人力也很有可能比当初的计划有所减少。 随着新冠病毒国内确诊患者剧增，LG决定在移动较多的夏季休假期间加强公司内部防疫方针。到下月31日为止，各组织将居家办公比重维持在30%，并适用休假回归前进行自我检查，如果确认是阴性，就让其上班等强化的防疫方针。 SK计划，在办公室工作时一定要戴上口罩，并积极利用在家办公，最大限度地减少公司内部感染。还再次强调了发现疑似症状立即隔离等现有防疫方针。现代汽车也要求教育和活动以非面对面形式进行，并克制私人聚会等业务以外的活动。

한국어