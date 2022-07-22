斯滕森加盟LIV系列赛，莱德杯欧洲队队长职位被剥夺. July. 22, 2022 08:00. by 金東昱 creating@donga.com. 2023莱德杯（美国•欧洲高尔夫对抗赛）欧洲队队长亨里克•斯滕森（46岁•瑞典•照片）加入了由沙特阿拉伯资本主导的LIV高尔夫邀请系列赛（LIV）。 斯滕森21日通过自己的社交网络服务（SNS）表示：“经过无数次的思考，决定加入LIV。”前一天，DP世界巡回赛表示，将解除今年3月被选为莱德杯欧洲代表队队长的斯滕森的职务，因此斯滕森加入LIV联赛是可以预见的事情。”斯滕森将与杰森•科克拉（37岁）、查尔斯•哈沃尔三世（43岁•以上美国）一起以新面孔参加从30日开始在美国新泽西州特朗普国家高尔夫俱乐部举行的为期三天的LIV第三站比赛。 2016年英国公开赛冠军斯滕森在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上共获得过6场胜利，在DP世界巡回赛上获得过11胜。在2016年里约热内卢奥运会上他获得了银牌。斯滕森自2017年获得PGA巡回赛温德姆锦标赛冠军后，再也没有获得过冠军。 英国媒体BBC就LIV向世界排名第171位的斯滕森伸出橄榄枝一事表示，“莱德杯队长是高尔夫选手的最高荣誉之一。随着斯滕森的加入，LIV直接挑拨了DP世界巡回赛的感情”，“不管谁接替斯滕森职务的继任队长，名誉都会受损。” 2023 莱德杯将于明年9月在意大利罗马郊外的马科-西蒙高尔夫乡村俱乐部举行。美国媒体《今日美国》将罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）、贾斯汀•罗斯（42岁•南非共和国）、米格尔•安赫尔•希门尼斯（58岁•西班牙）等8人选为空缺的欧洲队队长候选人。《今日美国》就麦克罗伊表示，“到目前为止，他是带头批评LIV的选手。斯滕森加入LIV之后，麦克罗伊很适合带领陷入僵硬局面的欧洲队。”

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