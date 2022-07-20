“将在披头士乐队出道俱乐部进行披头士翻唱公演”. July. 20, 2022 07:54. by 金哉希 jetti@donga.com. 17日晚8时，首尔麻浦区合奏室“Abbey Road”内播放着披头士乐队（甲壳虫乐队）的歌曲。伴随着“走吧”的洪亮嗓音，以《A Hard Day＇s Night》开始的合奏，披头士乐队以完整体展现的最后现场演出“屋顶演唱会”的演奏曲而闻名的《Don＇t Let Me Down》、乔治•哈里森的吉他Riff（Riff•强烈的旋律模式）压倒观众的《While My Guitar Gently Weeps》席卷而来。 在合奏室配合默契的他们是披头士翻唱乐队“The Apples”，成员是饰演保罗•麦卡特尼的精神健康医学专家兼电视人表珍仁（55岁）、饰演约翰•列侬的数学讲师李钟民（49岁）、饰演乔治•哈里森的医疗器械研究员李斗熙（39岁）、饰演林戈•斯塔尔的鼓手朴瑞柱（43岁）。他们以披头士乐队共同分母的身份活动了10年。 The Apples将登上下月24日至30日在英国利物浦举行的“International Beatleweek 2022（国际披头士乐队纪念周）”舞台。拥有40年历史的国际披头士乐队纪念周不仅有世界2万多名披头士乐队的粉丝，还有保罗•麦卡特尼的弟弟麦克•麦卡特尼等披头士乐队的家人。The Apples是受邀参加国际披头士乐队纪念周的60多支乐队中唯一的韩国乐队。 “站在卡文俱乐部（披头士乐队出道的俱乐部）的舞台上，从初中开始就是我的愿望清单。出于去挑战一下的想法，我们向卡文俱乐部发送了我们的社交网络服务（SNS）账号和舞台视频，俱乐部接受了提议。”（李斗熙） The Apples之所以被邀请参加国际披头士乐队纪念周，2019年举行的披头士乐队屋顶演唱会50周年纪念演出功不可没。国内一家电视台在电视台楼顶举行了纪念演出，The Apples受到了邀请。保罗•麦卡特尼蓬松的胡须、约翰•列侬的黄土色毛大衣也原封不动地再现了出来。 “以出演广播节目为契机，PD邀请我们参加屋顶演出，通过屋顶演出视频还去了国际披头士乐队纪念周。国际披头士乐队纪念周又会带来怎样的偶然，让我们拭目以待。”（朴瑞柱） The Apples将在4天内8次登上舞台。舞台时间共45分钟。虽然曾连续两次演出40分钟，但连续演出4天尚属首次。对于The Apples来说，卡文俱乐部并不是最终目的地。 “披头士乐队后期有很多管弦乐协奏的歌曲。总有一天，我想和40~50名规模的管弦乐队一起演奏像《A day in the life》一样的歌曲。”（表珍仁）

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