许埈珥教授：“虽然我走过的路蜿蜒曲折，但这是最快、最适合的道路”. July. 11, 2022 13:58. by 金敏洙=东亚科学记者 reborn@donga.com. 8日上午10时许，美国普林斯顿大学教授许埈珥出现在仁川国际机场入境大厅。穿着牛仔衬衫、短裤背着背包的许教授走出来后，拿着大花束的儿子许丹（7岁）扑进了许教授的怀里。当被问到想对苦恼未来的韩国青年们说的话时，许教授说：“就像很多10多岁和20多岁的人一样，我也经历过各种各样的试错”，“现在都回来想想，虽然我走过的路是曲折的，但对我来说，这是最好、最快、最合适的路。” 许教授没有走上科学高中入学等数学英才之路。读普通高中，中途退学后，他通过鉴定考试进入大学时也选择了物理系。许教授后来将专业改为数学，成为世界级数学家，成为首位获得“数学界的诺贝尔奖”菲尔兹奖的韩裔学者。 许教授说：“我相信（韩国的10多岁和20多岁年轻人）只要放宽心，一步一步地走下去，就会有好的结果。” 许教授对梦想成为数学家的学生们说：“我经常强调的是，坚决不放弃，坚持10年、20年。在这里如果为了保持平衡而嘱咐的话，偶尔在适当的时候会放弃的心态非常重要”，“应该放弃的时候和不放弃的时候好好判断是一种直觉，因为个人没有做好理解难题的准备，或者不仅是本人，还有人类还没有理解的问题。比起抓住问题执着，更希望以更放松的心态，对自己亲切，跟着本人的心意走，并向着那种有趣的方向学习和研究。” 对于自己的获奖，许教授发表感想说：“我认为，随着韩国文化、经济的发展，在学术上也应该跟上发展的顺序”，“今后为了韩国数学的发展，我的作用似乎越来越大，虽然心情沉重，但整体上还是幸福和高兴。” 许教授计划在夏天在韩国高等科学院继续进行研究。13日将在高等科学院进行演讲。他说：“我决定带着父母去济州岛玩一次”，“我真的在等这个。”

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