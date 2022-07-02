10.8亿韩元，职业排球韩善洙身价创历史新高. July. 02, 2022 07:44. by 黃奎引 kini@donga.com. 韩善洙（37岁•大韩航空•照片）在韩国职业排球历史上成为首位身价超过10亿韩元的选手。 1日，据韩国排球联盟（KOVO）统计2022~2023赛季选手注册现状并于前一天公布的资料显示，韩善洙的年薪7.5亿韩元、期权3.3亿韩元加在一起，共获得10.8亿韩元。虽然此前也有很多“一年收入10亿韩元以上的排球选手”的传闻，但正式突破10亿韩元的韩善洙尚属首次。与从两个赛季前开始公开全部身价的女子组不同，男子组到上个赛季为止没有义务公开期权，因此很难确认实际身价。 另外，韩善洙还成为了比同赛季职业篮球（KBL）报酬第一位身价更高的第二位职业排球男子组选手。新赛季职业篮球中身价最高的选手是金善亨（34岁•SK），他的身价比韩善洙少2.8亿韩元，以8亿韩元（年薪5.6亿韩元，奖励2.4亿韩元）完成了选手注册。此前，在2020~2021赛季，黄泽义（26岁•KB损害保险）的年薪达到7.3亿韩元，成为职业排球“年薪王”，比职业篮球报酬排名第一的DB金钟圭（31岁）多拿2000万韩元。 在职业排球女子组中，时隔2年重返国内舞台的金软景（34岁•兴国生命）以总额7亿韩元（年薪4.5亿韩元、期权2.5亿韩元）占据了“年薪女王”的位置。根据KOVO规定，7亿韩元是女子组选手可以获得的最高金额。女子职业篮球（WKBL）年薪女王属于金丹妃（32岁•友利银行），年薪3亿韩元加上1.5亿韩元期权，共获得4.5亿韩元。

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