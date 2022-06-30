地区健康保险加入者的65%，9月起保险费每月下调3.6万韩元. June. 30, 2022 08:10. by 李知云记者、金素英记者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 国民健康保险地区加入者中，共有561万户家庭的健康保险费将从9月份开始平均下降3.6万韩元。相反，此前被登记为职场加入者的被抚养者、不缴纳健康保险费的高龄层等27.3万人，从那时开始将成为保险费缴纳对象。 保健福利部29日表示，将于30日对包含上述内容的《国民健康保险法施行令及施行规则修订案》进行立法预告。此次健康保险修改的核心，是减轻个体户等地区加入者的负担。此前，有人指出，地区加入者除了收入外，针对其拥有的住宅和汽车也计算了健康保险费，因此比职场加入者负担更重。 政府决定，从9月份开始，如果地区加入者拥有市价在1.2亿韩元（公示价格8333万韩元）以下的房屋或土地等房地产，将不征收财产保险费。针对汽车的健康保险费也规定，只有拥有4000万韩元以上高价车辆才缴纳保险费。通过此次措施，预计获得健康保险费下调效果的地区加入者将达到全体的65%。 相反，虽然有余力支付健康保险费，但登记为职场加入者被抚养者的人将减少。之前，如果年收入超过3400万韩元，将丧失被抚养者资格。但是从9月份开始，其标准将被加强为年收入2000万韩元。与此同时，如果职场加入者中通过利息、分红等赚取的收入超过2000万韩元，将追加征收健康保险费。预计这相当于全体上班族的2%左右。 此次健康保险修改是根据2017年3月朝野协议采取的措施。自2018年7月第一阶段修改后，时隔4年适用第二阶段修改。保健福利部第二次官李基一当天表示：“根据此次修改，地区加入者的保险费负担每年将减少约2.4万亿韩元。”

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