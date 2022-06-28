多文化家庭最大的苦恼是“子女教育问题”……歧视经历减少. June. 28, 2022 07:59. by 金素英记者 ksy@donga.com. 相关调查结果显示，有学龄期子女的10个多文化家庭中有9个家庭在养育子女方面感到困难。随着多文化家庭的增加，社会对他们的歧视和夫妻之间的矛盾逐渐减少，相反子女教育问题成为了最大的苦恼。 大韩民国女性家庭部27日发表了包含上述内容的《2021年全国多文化家庭实态调查》。此次调查是去年以全国1.5578万个多文化家庭为对象进行的。2009年首次开始的多文化家庭实态调查每3年进行一次。 在有6周岁以上子女的结婚移民女性等入籍者中，回答“子女养育困难”的比率达到了88.1%。在子女养育方面感到最困难的部分是“学习指导和学业管理困难”（50.4%）。其后依次为△升学、前途等相关信息不足（37.6%）△费用负担（32.0%）等（多选）。 从入籍者在国内居住的时间来看，生活了15年以上的人占全体的39.9%。这比2018年调查时的27.6%增加了12.3个百分点。因此，多文化家庭的主要苦恼被解释为转移到了子女问题上。女性家庭部家庭政策官金淑子（音）解释说：“韩国的教育条件上，父母的关心和作用非常重要，结婚移民者相对来说语言沟通困难，缺乏对国内学校的经验和信息，因此存在很多困难。”实际上，多文化家庭子女的大学等高等教育机关的入学率为40.5%，与全体国民（71.5%）相比低了31个百分点。 结婚移民女性等入籍者所经历的社会歧视和夫妻之间的矛盾正在减少。其中，从调查时间开始，最近1年间回答“因为是外国人而受到歧视”的比率为16.3%，与2018年的30.9%相比减少了14.6个百分点。同样，回答最近一年间“经历过夫妻矛盾”的人占全体的46.3%，比2018年（61.8%）有所减少。

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