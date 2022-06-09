“50年一遇的滞胀即将到来”……冰冻的世界经济. June. 09, 2022 08:04. by 兪載東, 朴民優 jarrett@donga.com,minwoo@donga.com. 世界银行在当地时间7日大幅下调今年世界经济增长率的预测值，并警告称，20世纪70年代经历的滞胀（经济停滞中的通货膨胀）时隔50年有可能再次出现。俄罗斯入侵乌克兰、新冠病毒大流行导致供应网不稳定、各国货币紧缩政策、中国高强度的封锁政策，被认为是压制世界经济的综合性不利因素。 今年第一季度（1月-3月）韩国经济也仅增长了0.6%，低于4月份公布的增长率速报值（0.7%）。 世界银行当天将今年世界经济增长率预测值从1月份的4.1%下调至2.9%，下调了1.2个百分点。这仅仅是去年世界经济增长率（5.7%）的一半。世界银行预测，明年和2024年世界经济将分别只增长3%。世界银行预测，“由于全球投资减弱等原因，今后10年内将持续低增长”，对发展中国家和新兴国家的打击尤为巨大。 分地区来看，今年发达国家和新兴国家及发展中国家将分别增长2.6%和3.4%。与1月份的预测值相比，均下降了1.2个百分点。美国的增长率预测值从1月份的3.7%下调至2.5%，中国也从5.1%下调至4.3%。面临西方制裁的俄罗斯的经济增长率将比1月份下降11.3个百分点，达到-8.9%。 世界银行行长马尔帕斯在当天的记者会上表示：“平均以上的通货膨胀和平均以下的增长势头很有可能持续数年。滞胀的危险相当大”，并表示很多国家将很难避免经济停滞。 他特别指出，如果最坏的结果成为现实，今后两年的经济增长率将“接近零”。据分析，2021年至2024年世界经济的增长速度将放缓2.7个百分点，是发生第二次石油危机的1976年至1979年经济放缓速度的两倍以上。为了打破僵局，他建议各国政府消除贸易壁垒，增加产品生产。 据韩国银行8日透露，韩国第一季度实际国内生产总值（暂定值）比前一季度仅增加0.6%，因此人们越来越担心韩国是否也进入了经济萧条局面。各季度的增长率在去年第四季度（10月-12月）曾上升到1.3%，但随着今年民间消费和投资大幅萎缩，再次跌至0%左右。

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