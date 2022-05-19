5月团体：“欢迎尹锡悦承诺每年参加纪念仪式……将拭目以待”. May. 19, 2022 08:02. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 尹锡悦总统18日出席第42周年5·18民主化运动纪念仪式，在保守政府总统中首次齐唱《为君进行曲》，并通过纪念演讲表明了将坚定继承5月精神的意志。相关团体对此表示欢迎。 特别是尹锡悦在纪念仪式之前会见5·18相关团体时表示，“任期内每年都会参加5·18纪念仪式”，这一表态得到了肯定的评价。纪念仪式期间一直坐在尹锡悦旁边的5·18民主化运动伤者会会长黄日峰（音）表示：“表示将带领所有执政党国会议员，包括部长、次官在内也一起过来，在任期内一直参加5·18纪念仪式的总统，在历届政府中都没有过，”“尹总统的话和行动让我感受到了真心。” 当天上午，尹锡悦在纪念仪式开始之前的9点50分左右，在国立5·18民主墓地追悼馆内的等候室会见了黄日峰和5·18有功者会长林钟秀、民主有功者遗属会长朴海淑等15名相关人士，进行了约10分钟的对话。尹锡悦在会上表示：“今天所有大韩民国国民都是光州市民，”“将努力解决5·18相关悬案。” 林钟秀也表示：“总统在任期内一直参加纪念仪式的话是相当积极的，”“尹总统想要在保守阵营解决5·18悬案，又此予以高度评价。”据悉，尹锡悦在纪念仪式结束后乘坐车辆之前，再次向相关人士承诺“将好好秉承5月精神”。 但也有人指出，纪念演讲中没有直接提及将5·18精神收录在宪法全文中。尹锡悦在纪念词中只表示：“5月精神就是自由民主主义宪法精神本身。”5·18纪念财团常任理事赵镇泰表示：“尹总统强调‘5·18精神是国民团结的基石’，并提到‘所有国民都是光州市民’，是积极的，”“但遗憾的是没有提及宪法全文收录5·18精神。”林钟秀对此表示：“执政党已经表明了赞成宪法全文收录的立场，因此计划今年7月在国会举行相关座谈会。” 也有人表示将进一步观察尹锡悦的行动。朴海淑表示：“尹总统表示每年都会参加纪念仪式，今后将拭目以待。”当天，尹锡悦在朗读纪念词时，与会者之间响起了5次掌声。未透露姓名的70多岁女性在纪念仪式结束后接受《东亚日报》记者采访时表示：“如果是总统，难道不是理应参加5·18纪念仪式吗?”

한국어