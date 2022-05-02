完整健全的爱. May. 02, 2022 07:58. . “给予多少爱，期待就会越大。人们自然会期待‘我给了你这么多的爱，至少也能得到这么多的爱’。但是对方每次都给予没有达到预期的爱。这是不公平的交易。令人恶心的不义之举。所以把关系破裂的所有责任都推卸给对方。“—出自金东奎《哲学家的爱情法》中 与微生物打交道已经30多年了。期间通过实验和文献，直接和间接地接触了各种微生物。有一次看到远海清洁水中一群微生物生存的方法后，从“微”中感受到了“美”。水越清，有机物含量越少。从微生物的立场来看，食物不足，生活困难是常有的事情。但是这种海洋微生物在这种环境条件下生存得很好。甚至在必需氨基酸中存在不能制造一部分的缺点。他们各自制作出自己可以制作的氨基酸，稍微分泌到身体（细胞）外，弥补彼此的不足。事实上，在人们通常认为微不足道的微生物世界里，这种程度的互助也是家常便饭。 与互助不同，礼物是不期待返回来的。令人遗憾的是，在现实中，这种礼物越来越稀少，哲学家金东奎认为这是爱情蒸发的标志。然后我苦涩地点头。爱情不是正义，不能达成公平的交易。一般对某人的爱的程度与想要得到相应程度反馈的期待值成反比。这就是爱情秤只能向一边倾斜的原因。俗话说， 儿女再孝顺也赶不上爹娘对子女的爱，父母的爱，特别是母爱，会造成最大的倾斜。想起了细心度过动荡一个世纪的某位老奶奶的最后一句话。“托你们的福，我过得很好！”当“托你的福”这句话从心中涌出时，是不是才能拥有完整健全的爱呢？

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