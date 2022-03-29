油价冲击导致贸易收支动摇……今年以来出现60亿美元赤字. March. 29, 2022 07:46. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. “运输费支出中油价的比重往年是50%，但现在上升到了80%。” 在庆南地区驾驶货车维持生计的张某（64岁）对最近暴涨的柴油价格感到害怕。张某说：“为了尽量少用油，开车变得要非常用心，”“照此下去，还不如停止运行。” 国际油价持续高位运行，不仅汽油价格，连百姓常用的柴油价格也暴涨。有人担心，能源进口额也会暴涨，韩国经济的引擎——贸易也会受到打击。 ○ 某些加油站柴油比汽油还贵？ 最近，不仅是汽油，连柴油的价格也暴涨，平民和物流业界面临困境。据油价信息网站Opinet数据，以28日为准，全国每升汽油的平均价格为2001.15韩元，柴油为1920.44韩元。但是，在某些地区，最近还出现了柴油比汽油价格更高的加油站。 随着美国禁止进口俄罗斯产原油，柴油价格的暴涨趋势愈演愈烈。特别是欧洲国家的柴油进口量中，俄罗斯产柴油的比重为60%左右，但出现供需困难后，国际柴油价格开始上涨。 在韩国，国内汽油油类税的下调效果比柴油更大，因此柴油价格会更高。以汽油为例，以下调油类税前为准，每升征收820韩元的油类税额。相反，柴油的油类税额将增至582韩元。结果，油类税（以弹性税率为准）下调20%时，汽油和柴油将分别下调164韩元和116韩元。 柴油价格暴涨后，国内出租车、公交车、货物相关的7个运输团体当天向政府提交了联合声明，称“需要实质性的高油价对策”。这些团体诉苦说：“最近3年间，柴油价格与价格最低时相比暴涨了80%，”“运输经营者的经营收支正在恶化。”这些团体通过声明表示：“希望全额保全油类税联动补贴削减部分，实行油价联动补贴，缓解油类费用负担。” 政府担心物流行业出现大乱，正在考虑将油类税下调幅度从原来的20%进一步上调的方案。根据现行法律，以弹性税率为基准，油类税的下调幅度可以提高到37%。企划财政部高层相关人士表示：“正在考虑下调幅度是25%还是30%。” ○ 能源进口额激增85%，贸易逆差会不会增加？ 随着国际油价的持续上涨，对能源依赖度较高的韩国能源进口额也在急剧上升。据关税厅透露，从今年1月1日到3月20日，原油、天然气、煤炭等三大能源进口额为384.966亿美元（约47万亿韩元），比去年同期增加了85.4%。原油进口额增加了69.8%，天然气进口额增加了92.0%，煤炭进口额增加了150.6%。 原油进口额的增加会提高国内企业的进口费用，对韩国经济的最后堡垒——贸易造成打击。实际上，今年以来截止到本月20日，贸易收支出现了59.77亿美元的逆差。去年同期顺差为66.06亿美元，但今年转为逆差。现代经济研究院经济研究室室长朱元（音）表示：“从国际油价的上涨趋势来看，韩国的贸易收支可能会出现赤字，”“如果油价像现在这样持续上涨势头，今年上半年（1~6月）贸易收支可能出现赤字，即使出现顺差，顺差幅度也会大为缩小。”

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