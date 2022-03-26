拜登警告：“俄如果使用生化武器，北约军队就会介入”. March. 26, 2022 07:25. by 巴黎=常驻记者金润宗、北京=常驻记者 金基勇 zozo@donga.com，kky@donga.com. 美国总统拜登当地时间24日表示，如果俄罗斯总统普京在乌克兰使用生化武器，北约军队可能会介入。他警告说，如果动用可能对北约成员国产生影响的生化武器或核武器，将越过‘红线’，美军有可能直接介入乌克兰战争，因此备受关注。 拜登当天在比利时布鲁塞尔举行的北约首脑会议结束后举行的记者会上表示：“如果普京总统使用生化武器，我们将予以应对，”“如何应对取决于俄罗斯使用何种武器。”七国集团（G7）首脑当天也通过共同声明表示：“普京不要用生化、核武器进行威胁。将根据需要采取追加措施。” 拜登对于让俄罗斯退出G20的方案表示：“我的回答是‘Yes’，”，“这取决于G20。”拜登表示：“由于印度尼西亚等部分国家不同意，所以提出了如果不能让俄罗斯退出，就让乌克兰参加G20峰会并参观的方案。” 西方国家领导人再次敦促中国“不要援助俄罗斯”。拜登警告说：“中国理解自己的经济比俄罗斯更紧密地联系着西方国家，“如果习近平主席支援俄罗斯，与欧洲、美国的经济关系和经济增长等目标将陷入巨大的危险之中。”《华盛顿邮报》当天援引美国政府消息人士的话报道说，美国政府正在考虑对违反对俄罗斯的经济制裁、与俄罗斯进行交易的中国、印度等国实施二次制裁。 此前就乌克兰战争站在俄罗斯一边的中国当天表示，“与俄罗斯的合作也有底线”，表现出了慎重的态度。中国驻美国大使秦刚24日在接受香港凤凰电视台采访时表示：“中国和俄罗斯的合作虽然没有禁止区域，但存在底线，”“联合国宪章原则、公认的国际法、国际关系的基本原则等是底线。”有分析认为，在俄罗斯在乌克兰不分青红皂白地杀伤平民、甚至有人提出俄军有可能使用生化武器或核武器的情况下，无条件支持俄罗斯的负担很大，因此可能是在考虑“退出战略”。但是，秦刚对于西方的二次制裁表示：“如果发动，只能采取应对措施。”

한국어