“相花，想你了”…再次相遇的韩日冰上友谊. February. 21, 2022 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韩日“冰上女皇”李相花（33岁）和小平奈绪（36岁）在世界速度滑冰女子短距离项目上交锋了10多年，虽然两人互有竞争，但其深厚友谊让人感动不已。 作为2022年北京冬季奥运会速度滑冰解说员前往现场的李相花19日会见了小平奈绪，并畅谈了自己的感想。李相花为了让小平奈绪能够集中精力参加500、1000米比赛，之前故意克制见面，但重逢后热情地拥抱了小平奈绪。 李相花观看在本届冬奥会速度滑冰500米比赛中仅排在第17位的小平奈绪的比赛后，像自己比赛一样投入感情，流下了眼泪，小平奈绪找到转播席上的李相花，用韩语说：“相花，过得好吗？ 我想你了”，展现了深厚的友情，不仅感动了韩日粉丝，也感动了全世界。这是从李相花初中时期开始就一直延续至今的缘分。李相花在2010年温哥华和2014年索契冬奥会速度滑冰女子500米比赛中连续两次获得金牌，在2018年平昌冬奥会将金牌“拱手”让给小平奈绪，只获得了银牌，但是两人的友情并没有改变。 李相花从第一次见面开始就不是叫“前辈”，而是叫“奈绪”，小平则非常疼爱李相花，长时间相互支持。李相花说：“即使很久没见面，也感觉像昨天见面一样，就像在一起一样。”小平奈绪说：“本以为不能参加北京冬奥会，但幸亏相花的助威，我才看到了希望。觉得在相花和粉丝面前能滑好冰，所以参加了比赛。”李相花对小平奈绪说：“希望现在放下一点，让自己变得从容一点”，两人贴面进行了“自拍”。 李相花在自己的社交网络服务（SNS）上上传了两人的合照，并表示“时隔4年的再次见面。想死你了！永远的竞争对手、同事，以及让我走到平昌冬奥会的原动力和支柱—永远是我的朋友奥运会冠军”，再次展现了深厚的感情。小平奈绪用韩语留言说：“终于见面了。非常高兴。” 基尔•纳威斯（荷兰）等世界著名速滑明星也纷纷留言表达高兴的心情。李相花再次回应说：“我们的下一个‘计划’是迪士尼乐园。”平时喜欢迪士尼角色的李相花在4年前平昌冬奥会结束后也曾约好自拍并一起去东京迪士尼乐园。小平奈绪也在自己的SNS上写道：“因为经历了类似的困难，所以我认为可以理解彼此的感情。如果能自由旅行的话，希望在韩国和日本不要拘泥于时间，一起愉快地度过”，展现了“真友情”。

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