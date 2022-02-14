辛苦的乌托邦. February. 14, 2022 07:46. . “智慧的最后结论是这样的。只有每天都要战斗才能得到自由和生命的人，才有资格享受它。在危险中， 孩子、大人、老人都会过上珍贵的日子……面对那一瞬间，我一定会说，‘请留下吧，你真美啊’。” ——摘自约翰·沃尔夫冈·冯·歌德的《浮士德》 如果是德国文学教授，大家应该都很了解歌德，但作为德国现代文学专业生，坦率地讲，歌德这位世纪巨匠让人感到很难。尽管如此，大学时期在课堂上遇到的上述文句，还是会一直浮现在脑海中。浮士德与恶魔签订合同、进行各种实验的故事，在他想要建设社会乌托邦时达到了最高点。但是，这一段内容中乌托邦的样子却异彩纷呈。因为它不是舒适懒惰的乌托邦，而是建立在新开垦土地上的乌托邦，每天都要与海堤外的巨浪搏斗来守护它。为什么非要刻画只有努力才能维持的乌托邦呢？ 这样看来，我们社会确实是为了守护平凡的日常生活，必须处处艰难地战斗。以前认为理所当然的事情，现在也只有努力才能支撑下去。这样一想，浮士德的乌托邦让人觉得更加现实。 但是这一句里面还有另外一个反转。浮士德听着充满希望的建设现场的声音闭上眼睛，但这只不过是幻想而已。那声音甚至是浮士德打制自己棺木的锤子声。也许歌德在当时人类进入的现代初期就已经察觉到了发展一边倒时代的假象。但是，如此辛辛苦苦维持的乌托邦模式，给生活在现代的所有人带来了小小的安慰。为了守护平静的一天而艰苦奋战的你，才有资格享受日常生活这一可贵的乌托邦。

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