虽然都拍完了，但是票房不好说…韩国电影大片遭遇“上映冰河期”. February. 04, 2022 07:47. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 上月26日，瞄准春节长假的韩国电影大片《海盗：鬼怪的旗帜》和《王者制造》上映，因此很多人期待两部大片能给冰冻的影院街带来暖风。但由于长假期间奥密克戎变异毒株的扩散，截至2日，《海盗：鬼怪的旗帜》和《王者制造》分别有88万多人和48万多人观看。 两部大片在奥密克戎变异毒株的直接打击下未能取得预期成绩，影院街正经历着更强的寒流。因为这样的氛围，截至3日目前，确定将于本月和下月上映的制作费100亿韩元以上的韩国电影大片为0部，以《海盗：鬼怪的旗帜》和《王者制造》上映为结尾，大片失踪了。 原定上月上映的《紧急宣言》因加强保持社交距离的措施而推迟上映，上映日期尚未确定。航空灾难大片《紧急宣言》由宋康昊、李秉宪、全度妍、金南佶等超豪华演员出演，仅制作费就高达245亿韩元。 创下历届票房第一的《鸣梁海战》（1762万名）的导演金韩民执导的《闲山：龙的出现》从去年夏天推迟到今年夏天上映，但由于加强保持社交距离等变数较多，很难保证上映日期。制作《老千》的崔东勋导演的《外星+人》和日本巨匠是枝裕和导演执导的首部韩国电影，宋康昊、姜东元、裴斗娜、李智恩（IU）出演的《中介人》分别于去年4月和6月结束了拍摄。但是这些电影也只是预告今年上映，很难预测具体时间。制作了《海云台》和《国际市场》等两部1000万观众电影的尹济均导演的《英雄》虽然从2020年推迟到今年上映，但还没有确定具体上映时间。 在历届票房（韩国本土上映）前20名的电影中韩国电影有15部，《釜山行》、《鸣梁海战》、《与神同行》系列等大片占多数。韩国电影大片是吸引观众前往影院街的代表性诱因内容。电影评论家金时务（音）表示：“如果没有以家庭为单位前往电影院的韩国电影大片，影院街的氛围将很难恢复。” 推迟上映后陆续开禁占领影院街的好莱坞大片也是韩国电影大片在上映日期上让人眼花缭乱的重要原因。确定将于本月和下个月上映的电影有《355》、《尼罗河之死》、《Uncharted》、《蝙蝠侠》、《Moonfall》等好莱坞大片。某电影公司相关人士表示：“大片是耗费巨额资金打造的，要在电影市场环境最好的时候上映才对。这是出于想哭的心情而不得不搁置上映。” 电影院开始利用IMAX馆等特殊馆的战略来吸引观众。CGV将于9日在IMAX馆和4DX馆分别重新上映《沙丘》•《敦刻尔克》和《哈利波特与凤凰社》。Megabox也将于9日在杜比电影院重新上映《沙丘》。 据CGV透露，去年12月15日上映，在疫情大流行局面下也吸引了740万名观众的《蜘蛛侠：英雄无归》截至上月2日，IMAX馆观众席占有率达到了43.9%。这远远超过了同期24.3%的普通馆占有率。考虑到保持社交距离只能开放50~70%的观众席，IMAX馆起到了吸引观众的“孝子”作用。CGV交流组长黄在贤（音）表示：“将提供只能在电影院才能获得的观看经验，让观众们回到电影院。”

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