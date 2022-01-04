文在寅：“希望这次大选不是分裂，而是团结的选举”. January. 04, 2022 07:52. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统就即将到来的3月9日总统选举表示：“希望这不是敌对和憎恨和分裂，而是承载着国民希望的团结的选举。” 文在寅3日在青瓦台发表的“2022年新年贺词”中表示：“任何一个政府，只要前一届政府的成果延续到下届政府，实现更大飞跃，大韩民国就会继续向更好的未来前进。”继在赦免朴槿惠前总统时提出“国民团结”之后，文在寅在任期的最后一次新年贺词中再次将重点放在了团结上。有分析认为，文在寅在清算积弊、改革权力机关、宣布终战等重大任期课题上，都未能避免阵营矛盾争议，因此委婉地吐露了对此的遗憾。 文在寅就任期内一直拖后腿的房地产问题强调：“将竭尽全力稳定住所，直到最后”，“将最近住宅价格下跌势头延续到坚定的下降稳定势头，加快为实际需要者提供住宅的速度。”他还表示：“不会让困难持续到下届政府手里。” 文在寅似乎意识到了最近陷入僵局的南北关系，没有直接提及此前一直强调的终战宣言。但他表示：“如果有机会，政府将寻求南北关系正常化和不可逆转的和平之路，直至最后一刻。” 文在寅表示：“剩下的课题是，进一步扩大成果，最大限度地弥补不足，把坚实的跳跃基础留给下届政府”，“我的这届政府将在剩下的4个月里，作为克服危机的政府和开拓国家未来的政府，竭尽全部努力。” 国民力量党在评论中批评称：“一贯分帮结派的总统没有资格谈论‘团结的选举’。”

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