冲进赛场的儿童球迷快哭了，“孙诞老人”脱下球衣送上安慰. December. 24, 2021 07:40. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在圣诞节即将到来之际，孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队）向闯入赛场的儿童球迷赠送运动服，以“圣诞老人”的形象登场。当地还称孙兴慜为“孙诞老人（孙兴慜+圣诞老人的合成词）。” 23日，在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的2021~2022赛季英联杯八强赛与西汉姆联队的主场比赛中，孙兴慜在下半场第15分钟替补上场，在球场上驰骋了30多分钟。托特纳姆热刺队凭借当天攻入1球、助攻1次的史蒂文•贝尔温（24岁）的出色表现，以2比1击败西汉姆联队，连续2年成功进入4强。热刺队将于明年1月5日和12日与切尔西队展开两回合的半决赛较量，争夺一张决赛入场券。如果战胜切尔西，球队将与另一场半决赛阿森纳VS利物浦之间的胜者争夺冠军奖杯。热刺队虽然在上个赛季进入了联赛杯决赛，但是惜败于曼城，只获得了亚军。 当天，孙兴慜虽然没有进球，但受到了更大的关注。比赛结束后，孙兴慜同队友哈里•凯恩与西汉姆联队的德克兰•赖斯等人笑着交谈。这时，一名儿童球迷闯入体育场，向孙兴慜跑去。当球场安保人员追上他后，这名小球迷哭了起来。看到这一情景的孙兴慜走过去笑着抚摸了一下该小球迷的头后，脱掉了自己的运动服上衣作为礼物送给了他。 孙兴慜非常宠爱粉丝，在主场比赛结束后，经常会给儿童球迷送上自己的球衣。此前，孙兴慜在5日与诺维奇城队的比赛结束后，也曾作为礼物送给儿童球迷球衣，赢得了主场球迷的掌声。但是，除了孙兴慜的善行之外，当天收到难忘礼物的儿童球迷将不可避免地受到处罚。因为，如果闯入球场，或将受到禁止出入等处罚。

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