鲫鱼饼还活着……广藏市场的“鲫鱼饼圣地”排起了长队. December. 20, 2021 07:38. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 冬季的代表性零食鲫鱼饼变得不容易买到。因为红豆、面粉价格上涨，鲫鱼饼摊位迅速消失。甚至出现了告知卖鲫鱼饼的“鲫饼店”的应用程序，来买鲫鱼饼的人越来越多，有几家鲫鱼饼店尤其人气旺盛。 在首尔钟路区广藏市场内的“小伙儿家鲫鱼饼”店，尽管外面寒风凛洌，客人络绎不绝。打开冒着白气的架子盖子，一排排躺着的鲫鱼饼露出了姿态。这里被称为“鲫鱼饼圣地”。周末要等一个多小时才能尝到那种滋味。 这里卖的鲫鱼饼有红豆核桃、奶油、地瓜、披萨四种味道。每人最多只能买4个。红豆核桃饼每个1000韩元、披萨饼每个2000韩元等，作为鲫鱼饼多少有些贵，但受欢迎的原因是材料的与众不同。披萨鲫鱼饼里有牛肉、糯西红柿、自然奶酪等17种材料。面团里掺了牛奶，增加了香喷喷的味道。经营店铺的朴基南（男，53岁，音）说：“所有材料都是自己制作，只使用最高级的材料。馅儿也是最大限度地填满。” 为了经常吃到鲫鱼饼，有些人干脆开起了鲫鱼饼咖啡厅。从未空手路过鲫鱼饼摊位的尹多贤（28岁）今年9月在首尔市西大门区梨花女子大学前开了一家咖啡厅“鲫鱼饼美式咖啡”。咖啡厅里摆放着装有黑色鲫鱼饼模子的机器和盛着面团的白铁壶。这是把地摊搬了过来。店里制作红豆（800韩元）等5种味道的鲫鱼饼。顾客可以坐在咖啡屋一边喝着咖啡，一边吃着路边的鲫鱼饼。尹某说：“路边摊的鲫鱼饼模子和水壶，打的是体现街头鲫鱼饼特有的酥脆口感和感性的战略。” 有的鲫鱼饼则变成了高级甜点。全罗北道全州市韩屋村“巴黎羊角面包鲫鱼饼”的鲫鱼饼是4个13000韩元。在做派的面团做成的羊角面包里放入红豆、苹果芒果、蓝莓等8种馅来烤。外面沾上甘蔗，更增添了甘甜。制作鲫鱼饼的是拥有糕点师资格证的店主崔多慧（28岁，女）。崔某说：“有很多政府机关和儿童之家等在这里订购搞活动用的零食。”

한국어