美联储预告明年将三次上调利率. December. 17, 2021 07:52. by 纽约=常驻记者 柳在东、朴昌熙记者 ramblas@donga.com、jarett@donga.com. 相当于美国央行的联邦储备委员会决定停止近两年来超宽松的货币政策基调，加快实施紧缩政策。美联储认为，相比向市场投放资金拉动经济，应对40年来最严重的通货膨胀更为紧迫。随着美联储加快紧缩步伐，包括韩国在内的各国货币政策和全球资产市场也将受到影响。 美联储当地时间15日结束为期两天的联邦公开市场委员会例会后发表声明称：“将把缩减资产收购规模扩大到目前的两倍。”美联储上月公布，每月将资产购买规模减少150亿美元，并将减少规模扩大至300亿美元，以便于明年3月结束缩减。去年3月新冠疫情爆发后，美联储将利率降至零水平（0.00∼0.25%），每月购买1200亿美元债券，向市场投放资金。 美联储向市场表示，明年可能会三次上调利率。根据美联储公布的点式图，18名公开市场委员会委员中有12人预测明年利率将上调3次以上。点式图是反映委员们今后利率前景的指标。 韩国银行总裁李柱烈16日在记者会上表示：“美联储货币政策正常化可能会产生影响，但综合考虑国内景气和物价等因素，继续推动（韩国）利率正常化的一贯基调没有变化。”分析认为，这是指继今年两次上调基准利率后，明年1、2月份将进一步上调利率。

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