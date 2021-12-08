美国宣布“外交抵制北京奥运会”，中国表示“坚决反击”. December. 08, 2021 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者 金基龙、申振宇记者 weappon@donga.com、kyy@donga.com.niceshin@donga.com. 美国在当地时间6日宣布，对明年2月举行的北京冬奥会进行“外交抵制”。这是把中国政府在新疆维吾尔自治区的人权压迫规定为“种族屠杀”，开始进行外交制裁。尽管中国公开警告要进行报复，新西兰等仍宣布参与抵制，这种情况下，正在推进《终战宣言》的文在寅政府暂时倾向于向奥运会派遣外交使团。 美国白宫发言人简·普萨基当天表示：“拜登政府决定不向北京冬奥会和残奥会派遣外交及官方代表团。”即，美国将派遣体育代表团，但不会派遣由政府高层人士或政界人士组成的正式使团参加开、闭幕式。普萨基表示：“在中国新疆，‘种族歧视’和‘践踏人权’正在持续。我们不能参加奥运会比赛的进行曲。” 拜登政府实际上也公开要求其他盟国参与抵制。美国国务院发言人内德·普莱斯表示：“将从更多国家听到（抵制）消息。”在这种情况下，新西兰7日表示：“决定不派遣政府高层代表团参加北京奥运会。”预计，以英国、澳大利亚、加拿大等为中心，抵制宣言将会接连不断。 中国强烈反对说：“将采取坚决的反击措施。”中国驻美大使馆发言人刘鹏宇7日抨击说：“这是不会对奥运会成功举办产生任何影响的政治操作。”中国外交部发言人赵立坚6日也在例行记者会上表示：“如果美国擅自行动，中国一定会坚决采取反击措施。” 预计美国将在9日、10日邀请韩国等110多个国家举行的民主峰会上也要求共同参与抵制，但青瓦台暂时对不参加奥运会的可能性保持距离。韩国外交部发言人崔永杉7日在例行记者会上表示：“美方通过外交渠道提前向我方通报了这一决定。不过没有要求参与抵制。”他还表示：“韩国政府一直支持北京奥运会的成功举办。希望奥运会能为世界和平、繁荣和南北关系做出贡献。”

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