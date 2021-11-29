辉瑞：“奥密克戎疫苗可在100天内出货”. November. 29, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 当新冠病毒新变异奥密克戎毒株出现迅速蔓延的迹象后，疫苗生产企业开始忙碌起来。这些公司凭借开发新冠疫苗的经验，公开表示，可以在两三个月内制造出应对奥密克戎毒株的新疫苗。很多人分析说，之所以能够将开发时间大幅缩短，是因为疫苗制造企业事先做好了应对变异发生的准备。 与美国制药公司辉瑞共同开发疫苗的德国新生物科技公司当地时间26日向路透社发表声明称：“如果有必要，可在约100天内出库针对新毒株的新疫苗。”该公司说：“我们了解专家们的忧虑，立即开始了对奥密克戎毒株的调查。最晚在两周内通过实验室测试，确保更多的数据。”该公司还说：“将利用该数据判断是否应该调整现有疫苗，使其能对症奥密克戎。” 莫德纳当天也发表声明称：“计划尽快开发针对奥密克戎的加强针。”莫德纳表示：“把新的候选物质制成临床试验用疫苗，需要60天到90天。”莫德纳解释说，除此之外，正在研究增加加强针剂量的方式、可以一次性应对多种毒株的疫苗开发方案等。公司首席执行官斯特凡纳·邦塞尔强调：“我们从一开始就认为，为了打败大流行，必须提前应对病毒的进化。我们为了实施该毒株的应对战略，正在以最快的速度行动。”美国制药公司诺瓦瓦克斯当天表示：“正在开发应对奥密克戎毒株的新疫苗。试验和制造等需要几个星期的时间。”在传出疫苗开发的相关消息后，26日在纽约股市，辉瑞和莫德纳的股价分别暴涨6.1%和20.6%。诺瓦瓦克斯的股价也上涨了近9%。 另一家疫苗开发公司强生也在当天发表声明称：“正在监测新毒株。目前正在测试我们公司疫苗对奥密克戎毒株的效果。”阿斯利康表示：“已经在博茨瓦纳等被确认变异毒株的地区进行研究。”

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