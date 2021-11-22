为了保护高危人群…正研究普通成年人全体接种加强针的方案. November. 22, 2021 07:19. by 李智云记者、赵钟烨记者 easy@donga.com,jjj@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）流行状况的恶化，应该把疫苗追加接种（加强针）对象扩大到全体普通成年人的意见越来越有力。此前，疾病管理厅厅长郑银敬19日也承认有必要对18~49岁的成年人进行追加接种，并表明了迟早研究的方针。 对此，政府相关人士21日解释说：“研究以普通人为对象的追加接种是为了防止外部活动较多的年轻人感染后传播到父母等高龄层而采取的措施。”目前新冠病毒流行正以上半年结束疫苗接种的高龄层和高危人群为中心蔓延。防疫当局认为，最近接种完疫苗的健康青壮年层相对来说感染新冠病毒的危险度并不高。尽管如此，为了保护抵抗病毒能力较弱的高危人群，将考虑18~49岁人群的疫苗追加接种。 健康成人的追加接种时间很有可能是从接种结束之日起5个月之后。他们大部分注射了mRNA方式的辉瑞、莫德纳疫苗。根据目前为止进行的国内研究结果，辉瑞疫苗接种结束后过了5个月，抗体量就会大幅减少。韩国国内18~49岁普通人的接种始于8月26日。他们大部分在10月份完成了第2次接种。考虑到这一点，预计追加接种将从明年3月开始进行。但如果在7、8月份进行的公司内部自行接种或早早接种剩余疫苗，则有可能在明年1月追加接种，间隔5个月。疾病管理厅相关人士表示：“也有18~49岁的人因出国等原因提前接种疫苗，因此有必要（扩大追加接种）尽快做出决定。” 美国当地时间19日允许所有成年人追加接种新冠病毒疫苗。美国疾病控制和预防中心（CDC）局长罗谢尔•沃伦斯基表示：“（咨询委员们）一致同意做出了上述决定”，“追加接种疫苗可以安全地增加防止感染和严重后果的效果，是在冬季休假季节开始之际，加强对新冠病毒的防御力的重要公共卫生手段。”

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