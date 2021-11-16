李在明-尹锡悦围绕“房地产拥有税-财政政策”发生正面冲突. November. 16, 2021 07:32. by 崔惠?, 柳聖烈 herstory@donga.com,ryu@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦围绕房地产税制、与新冠疫情损失相关的财政政策等敏感悬案提出了相反的解决方法，展开了正面对决。两名候选人通过在与国民生活直接相关的各领域提出不同的政策对策，为得到选民的选择而展开了激烈的竞争。 李在明15日在脸书上称：“土地拥有额没有进入前10%、但因担心遭受损失而反对基本收入土地税（国土拥有税），这是被恶性媒体和腐败政治势力玩弄的愚蠢行为。90%的国民收到的将比缴纳的多。”李在明为收回房地产不劳而获，已承诺实施对所有土地所有者征收高于目前水平税金的“国土拥有税”。李在明的构想是，与其降低综合房地产税等税金，不如新设国土拥有税，作为基本收入财源加以利用。李在明方面表示：“通过征收国土拥有税，包括一套住宅拥有者在内的90%的家庭可以享受基本收入等优惠。” 对此，尹锡悦打出“全面重新讨论综合房地产税”的牌进行了反击。尹锡悦的计划是，首先放宽对一套住宅拥有者的综合房地产税，从中长期来看，干脆免除一套住宅拥有者的综合房地产税或合并到财产税中。在尹锡悦阵营中担任经济分科干事的首尔大学经济系教授金素英表示：“对于国土拥有税问题，整体上持否定态度。” 对与新冠疫情损失相关的财政政策的判断也各不相同。李在明当天在共同民主党选举对策委员会会议上，向尹锡悦提出要求说：“不要推迟到明年，现在就对公平向全体国民发放消费券、支援家庭收入的政策进行党对党磋商。”尹锡悦在当选总统候选人之后，表示要动用50万亿韩元援助小个体户的损失，但李在明主张明年初对全体国民进行25万亿韩元规模的支援。 对此，尹锡悦回应道：“文在寅政府，不要再撒钱了，要致力于物价对策。”尹锡悦当天通过脸书批评称：“文在寅政府一直在通过财政胡乱撒钱。这是撒现金的民粹主义”，“对于平民敏感的商品价格暴涨现象，不得不追究政府的责任。文在寅政府的失政威胁着平民的生活。”

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