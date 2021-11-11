为躲避追踪用虚拟货币-网络平台进行毒品交易. November. 11, 2021 07:22. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 去年9月，居住在菲律宾的40多岁韩国男性在网上发布了一则招聘广告，“寻找可以做高额兼职的人”。看到广告前来应聘的金某（28岁，女）等5人被录用。 金某等人每周得到150万韩元的交通费、伙食费、住宿费等，还根据销售业绩得到了奖励。这是平均每月赚取1000万韩元的“高额兼职”。实际上，他们从事的是毒品总负责人、管理人员和销售人员等工作。 金某等人在一年内将通过国际邮递走私进来的毒品卖给了20∼30多岁的公司职员、个体户等14人。购买毒品的购买者都是看到“卖冰”的网络广告后联系了金某等人。“冰”是毒品的暗语。 金某等人将Telegram用户名、密码等告诉他们后，为了躲避警方的追踪，让他们用虚拟货币汇款。 毒品采用俗称“投掷手法”进行交易，就是买方先存入虚拟货币，然后卖方告知毒品藏在何处的隐秘的交易方式。毒品主要藏匿在地址标志牌背面、空调室外机、回收垃圾场、花坛等地方。 全罗南道警察厅10日以违反《毒品类管理法》的嫌疑拘留了总负责人金某等5人，对14名毒品购买者进行了不拘留立案。 警方伪装成毒品购买者，存入虚拟货币后，查出了藏匿毒品的场所，通过分析周围的监控录相，逮捕了金某等人。警方在金某的家中扣押了甲基苯丙胺、新型毒品、氯胺酮、摇头丸等可供10万人（相当于101亿韩元）服用的毒品。警方相关人士表示：“为了拘捕在菲律宾的海外总负责人，正在扩大调查范围。”

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