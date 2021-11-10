“李健熙美术馆”建设用地最终确定为松岘洞. November. 10, 2021 07:25. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 展示已故三星电子会长李健熙捐赠的文化遗产和美术作品的“李健熙捐赠馆”建设用地最终确定为首尔钟路区松岘洞。9日，据文化体育观光部和首尔市透露，位于景福宫和宪法裁判所之间的松岘洞地皮与国立现代美术馆首尔馆等博物馆和美术馆较多的仁寺洞相邻，而且人们很容易来参观，这一点被选为优点。与松岘洞地皮展开竞争直至最后一刻的龙山区国立中央博物馆地皮，如果要想设立李健熙捐赠馆，必须另辟入口，因此被认为相对来说可达性较低。 面积达3.6642万平方米规模的松岘洞用地，首尔市正在进行所有权转移。首尔市为建立李健熙捐赠馆，决定无偿提供地皮。文化体育观光部和首尔市将于10日签订有关建立李健熙捐赠馆的业务协约。李健熙捐赠馆将收集并展示2.3181万件“李健熙收藏品”。李健熙收藏品目前捐赠给了国立中央博物馆和国立现代美术馆。 作为美国大使馆职员宿舍的松岘洞地皮，1997年由三星生命购入，但没有找到合适的用途。2008年大韩航空为了建造韩屋酒店而买进，但由于该地皮临近丰文女子高中、德成女子高中，开发无法正常进行，2019年大韩航空决定出售地皮。经过韩国土地住宅公社（LH），首尔市拥有了该地皮。

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