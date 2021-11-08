“如果消防车不能出动 会出大事的”，市民纷纷向消防署捐赠尿素溶液. November. 08, 2021 07:23. by 全州=朴英民记者、金海=崔昌桓记者 minpress@donga.com,oldbay77@donga.com. 在全国范围内出现尿素溶液紧缺现象的情况下，市民们纷纷向消防署捐赠尿素溶液。 7日上午9时17分左右，在庆南金海消防署进礼119安全中心。一名身份不明的男子突然出现在中心前，放下4桶10升的尿素溶液后消失了。 此前的上午8时30分和10分左右，另一名男子来到江油中心和栗下中心，放下7桶10升的尿素溶液，一会儿就没影了。当天，两名身份不明的男子向庆南金海消防署3处安全中心捐赠了10桶10升的尿素溶液。 前一天，春川消防署后坪119安全中心职员们赶赴现场后返回，发现了放在中心前的箱子。箱子里装着两桶尿素3.5升的尿素溶液。没有信件和便条。 据设置在中心停车场的闭路电视（CCTV）确认结果，有一辆白色汽车进入后，在40多秒之后就马上离开了。为了表达谢意，记者试图通过闭路电视识别车牌，但由于周围太暗，未能确认车牌。 仁川和全北全州也出现了捐款队伍。5日晚10时左右，在仁川松岛消防署新松119安全中心，一名身穿黑色裤子和米色夹克的男子从后备箱中拿出3个购物袋大小的箱子，放在中心出入口后就走了。箱子里装着3桶10升的尿素溶液。 同一天下午2时左右，在全州德津消防署，一名女性把3桶10升的尿素溶液拿出来放下后就调转脚步走了。对于消防员“您叫什么名字”的提问，该女性只留下“不能发生消防车无法出动的事情”和“请用于公共利益”的话，便匆匆离开了现场。 德津消防署消防行政课长河泰权（音）表示：“可能是担心会出现由于尿素溶液短缺，消防车辆无法出动的情况，市民们才捐赠了尿素溶液”，“真心感谢那些伸出温暖之手的市民。”

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