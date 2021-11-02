道奇队韩国球员的本垒打今后有可能再也看不到了. November. 02, 2021 07:32. by 李憲宰 uni@donga.com. 多伦多蓝鸟队的左手投手柳贤振（34岁）在效力于洛杉矶道奇队时期的2019年9月23日与科罗拉多洛基山队的比赛中，第5局击出了越过右中间围墙的一分本垒打。这是包括韩国时期在内，柳贤振进入职业联赛后轰出的第一个本垒打。 也许今后柳贤振再也没有机会打出本垒打了。因为与美国联盟不同，投手也能站在击球位上的国家联盟正在推进从明年赛季开始引进指名打者（击球员）制度。 《美联社》等当地媒体1日报道说：“美职棒大联盟事务局和球员工会、各俱乐部都希望国家联盟引进指名打者制度”，“事务局通过12月开始的与球员工会的交涉后，将明年赛季国家联盟引入指名打者制度具体化。”美联社还报道说：“1日举行的休斯敦太空人队和亚特兰大勇士队的世界大赛第5场比赛有可能成为投手站上击球位的最后一场比赛。 与过去不同，最近在国家联盟主要进入9号击球手顺序的先发投手经常成为“休息的击球员阵容”。CBS体育表示：“在今年的常规赛中，投手们的三振比率达到了44.2%。”如果在国家联盟也引入指名打者制度，如果没有“二刀流”大谷翔平（洛杉矶天使队）这种特殊情况，投手几乎不可能站在击球位上。

한국어