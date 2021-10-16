必须让这次保持社交距离调整成为最后一次. October. 16, 2021 07:23. . 韩国政府昨天公布，确定了放宽私人聚会限制的“新冠保持距离调整案”，将从18日起实施两周。根据这一方案，首都圈的餐馆和咖啡厅可营业到晚上10点为止，允许包括4名未接种疫苗者在内的8人聚会，非首都圈营业到午夜为止，允许包括4名未接种疫苗者在内的10人参加。此前在首都圈以无观众方式举行的室外体育比赛中，今后仅限于完成接种的人，最多可以达到场地容纳人数的30%。 政府之所以在保持距离的同时放宽部分规定，是因为预防接种工作顺利进行，而且每天的患者人数也不到2000人，疫情得到稳定管理。截止到15日零时，一剂疫苗接种率为78.4%，接种完成率为62.5%。政府计划，如果下周接种完成率达到70%，感染规模也不扩大，就从下月开始转换为阶段性的日常恢复（与新冠并存）体制。这一次可能会成为最后一次保持距离的调整。 但现在放心还为时过早。新冠致命率降至0.3%，但仍高于流感（0.04∼0.08%），而且感染规模较大，每天死亡人数也在10人左右。如果迎来移动量增加的赏枫季，重新开始流行，保持距离举措也有可能延长。在达到集体免疫之前，不能忽视室内戴口罩和洗手。 最快将从下月1日开始进入名为“与新冠并存”的新防疫体系。虽然不能马上恢复到疫情之前的日常生活，但根据接种完成率，聚会人员和营业时间的限制将进一步放宽。政府应制定合理的防疫规制缓解方案，使社会费用降到最低，同时使完成接种者恢复日常生活，未接种者在感染危险中得到保护。

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