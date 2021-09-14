朝鲜此次试射远程巡航导弹，韩国袖手旁观表示正在“关注”. September. 14, 2021 07:54. . 朝鲜表示，11日和12日成功试射了新开发的新型远程巡航导弹。朝鲜中央通讯社昨天报道说：“发射的导弹沿着设定在朝鲜领土和领海上空的椭圆和8型飞行轨道飞行7580秒（126分钟），命中了1500公里以外的目标。”韩国军方和青瓦台只表示：“正在韩美合作下进行分析，”“正在密切关注。” 朝鲜发射巡航导弹，是今年以来第三次将武器开发领域从此前主要致力的弹道导弹中心扩大到巡航导弹，实现远程化、高度化。朝鲜展示了从弹道导弹开发到远程到短程，甚至可以不规则机动的导弹等多种能力。这样的朝鲜此次开发出了可以通过低高度飞行避开防空网进行精密打击的巡航导弹，而且射程也达到了日本。 这是朝鲜自3月25日发射短程弹道导弹后，时隔6个月再次进行导弹试验。此次巡航导弹与弹道导弹不同，不是联合国的对朝制裁对象。在韩美日三国朝核首席代表磋商、中国外交部长王毅访韩之际，朝鲜试图通过低强度挑衅来试探反应。巡航导弹是载有炸弹的无人飞机，速度缓慢。但也有可能安装了雷达难以探测、准确度更高、小型化的核武器。金正恩曾在1月的党大会上公开表示：“开发了中长距离巡航导弹等尖端核战术武器。” 朝鲜通过开发各种新武器提高威胁力度，但韩国政府的反应却非常悠闲。军方没有透露事前或事后是否有所发现。朝鲜在1月22日和3月21日发射了短程巡航导弹，但没有公布。韩美政府也没有公开这一事实，在媒体报道后也曾评价说这不是严重的挑衅，而是“通常的军事活动”。 但此次朝鲜明示“远程”并对外公布。美国也发表了印度太平洋司令部层面的警告性声明。但韩国军方却像习惯一样只说“正在分析”。虽然不是大惊小怪的事情，但没有一句表示遗憾或忧虑。也没有去表明我们也有可与之匹敌的巡航导弹，甚至没有努力消除国民的不安。因此，朝鲜享受着既不是对话也不是对抗而是胶着状态，肆无忌惮地争取开发核导弹的时间。

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