橡子的回忆. September. 08, 2021 07:43. . 有一位诗人被称为“9·11诗人”。以《尝试赞美这残缺的世界》这首诗在过去20年里深受读者喜爱，亚当·扎耶夫斯基就是诗人。 但他不是美国人，而是波兰诗人。这首诗也是在“9·11”事件发生的一年半前写的。这是他描述他和父亲一起访问乌克兰利沃夫的经历。 利沃夫以前是波兰领土。但根据1945年雅尔塔会谈的结果，波兰把它给了乌克兰，并得到了战败国德国的部分领土作为补偿。包括诗人的家人在内的居民被赶出世代生活的故乡，成为了失乡民。故乡现在是其他国家的土地。这是一个巨大的伤口。 随着岁月的流逝，诗人与父亲一起时隔50多年来到了故乡的家，那里长满了荨麻，变成了废墟。尽管如此，诗人眼中的故乡还是很美丽，阳光很温暖。这就是他的诗以“尝试赞美这残缺的世界”开头的原因。但是怎么能赞美凋敝的、破碎的、被毁坏的世界呢？他说想起美好的记忆和追忆吧。富饶的大地和悠闲的夏日，音乐华丽响起的音乐会，和相爱的人们一起的闪亮瞬间，秋天在公园里捡橡子的往事。只要有这样的记忆，世界依然会很美丽。即使在废墟中。 美国人在经历了“9·11”恐怖事件后感到绝望。好像他们的膝盖折断、世界上所有的光芒都消失了。对于这样的他们，诗人温暖的话语成为了安慰。“柔和的光迷了路，消失，又回来。”安慰他们的不是充满愤怒和报复心的政治家的话，而是哀悼被破坏的东西，被称为‘废墟诗人’的外国诗人温暖的眼睛。“你应该赞美这残缺的世界。”这就是虽然没有任何关联，他还是被称为“9·11诗人”的原因。 文学评论家、全北大学客座教授

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