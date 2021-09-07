金软景“指导-行政-广播？我也很好奇我的未来”. September. 07, 2021 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. “我也非常好奇我的未来。” 摘下17年来结下深厚感情的太极徽章的“排球女皇”金软景(33岁•上海光明优倍)的声音中，比起遗憾，更感受到了对新挑战的激动。当主持人问到挑战自己所提到的指导者、行政家、电视人三条道路如何时，金软景说“好像应该有三个身体”，展现了自己特有的幽默。 6日，2020东京奥运会带领韩国女排进入4强的主角金软景与30多名记者通过在线记者会，自上月宣布退出国家队后首次站在正式场合。除了奥运会后恢复训练之外，一直出演电视和拍摄广告的金软景表示：“最近去了包饭店，有人给我结账后走了。(对于排球球迷们的关心)我切身感受到，也感到十分感谢。” 只是同时退出国家队而已，对现役选手生活的意志依然非常强烈。新赛季将重返中国女排联赛的金软景，作为球员，虽然年龄有些大，但她并不轻易服输，并表现出了进军最近新成立的美国联赛、与土耳其一起被誉为世界最高联赛之一的意大利联赛等新舞台的梦想。 她还表达了对包括自己在内，主攻手梁孝珍(32岁)、金秀智(34岁)等老将纷纷宣布退役的女子排球队未来的想法。金软景说：“为了培养青少年，需要更加系统的体系。为了让青少年代表成长为成人代表，支援冬季训练等，以奥运会等大型比赛为目标制定长期计划非常重要。” 另外，她并没忘记对继以最小的年龄参加东京奥运会后，上月在韩国排球联盟(KOVO)杯大赛上获得最佳选手(MVP)奖，继自己之后被指定为国家队左攻手的郑智允(20岁)的嘱咐。金软景表示：“除了自己的强项—强有力的攻击力之外，要想兼备左攻手所需要的接球和防守并不是一件容易的事情。我认为10分之1都没有开始，希望她能好好克服。”

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