威尼斯国际电影节评委会新晋主席奉俊昊. September. 03, 2021 07:39. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “新冠病毒即将消失，但电影还会继续。” 1日(当地时间)在意大利威尼斯利多岛拉开帷幕的第78届威尼斯国际电影节评委会主席奉俊昊导演(52岁)出席记者会时做出了上述表示。这是韩国人首次担任世界三大电影节(威尼斯、柏林、戛纳电影节)的评委会主席。 奉俊昊导演表示：“全球性大流行病(Pandemic)让电影界陷入了困境”，并传达了希望的信息。他说：“由于新冠肺炎疫情，世界的电影制作者们度过了非常艰难的时间。但是回顾Pandemic，这个时期是考试，似乎展现了电影的生命力”，“作为电影制作者，我不认为电影及其历史会轻易停止。” 他还表达了对此次电影节的期待。奉俊昊导演说：“能够从年轻电影人那里体验到新的意大利电影，感到非常高兴”，“导演都有属于他们自己的创造性世界，都很优秀。希望将他们团结在一起，取得爆发性的效果。” 对于审查标准，奉俊昊表示：“我认为没有必要一定要有某个标准。为了挑选美丽的电影，必须尊重各自不同的取向”，期待评委们的热烈讨论。 本届电影节将持续到11日，共有来自56个国家的92部作品受邀参展。电影节最高奖—金狮奖的主竞赛单元邀请作品有21部。奉导演将在闭幕日发表金狮奖。韩国电影未能入围今年的主竞赛单元邀请作品。 始于1932年的威尼斯电影节是世界上历史最悠久的国际电影节。1987年演员姜受延(55岁)凭借《种女》获得最佳女主角奖，2002年李沧东导演(64岁)和演员文素利(47岁)凭借电影《绿洲》获得最佳导演奖和最佳新人女演员奖。已故导演金基德(1960~2020年)2004年凭借《空房子》获得最佳导演奖，2012年凭借《圣殇》获得最高奖金狮奖。作为评委，2006年朴赞郁导演(58岁)和2016年文素利曾分别参与。

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