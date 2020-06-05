延尚昊和林常树导演将第三次走上戛纳“红毯”. June. 05, 2020 07:31. by 李?? baltika7@donga.com. 延尚昊导演的新作《釜山行2：半岛(以下简称半岛)》和林常树导演的《天堂：走向幸福的国家》(暂定名)被邀请参加法国戛纳国际电影节。今年戛纳电影节因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的全球性大流行而被取消，但戛纳电影节方面3日(当地时间)正式发表了56部邀请作品。正式邀请作品没有分竞赛单元和非竞赛单元(午夜展映Midnight Screening)。 延导演的《半岛》是《釜山行》(2016年)的续集，讲述了从釜山行4年后在一片废墟的土地上与僵尸展开最后决斗的人们的故事。影片由姜栋元、李贞贤担任主演，准备在今年夏天上映。林导演的《天堂：走向幸福的国家》讲述了两个偶然相遇的男人(崔岷植、朴海日)为了寻找人生最后的幸福而进行特别旅行时发生的故事。 此前，延导演曾凭借动画片《猪猡之王》(2011年)和恐怖片《釜山行》两次受到戛纳电影节的邀请。林导演也凭借《下女》(2010年)和《金钱之味》(2012年)两次走上戛纳电影节红地毯。 此外，韦斯•安德森执导的《法兰西特派》、弗朗索瓦•奥宗执导的《85年夏天》等影片也被列入正式邀请作名单。戛纳电影节方面今年不会在邀请作品中选定金棕榈奖、最佳导演奖、最佳剧本奖等获奖作品。取而代之的是，当这些影片上映或在胶片市场交易时，可以使用“Cannes2020(戛纳2020)”字样和象征戛纳的棕树叶。如果今年下半年威尼斯电影节、柏林电影节、釜山国际电影节如期举行，56部正式邀请作品将在这些电影节上亮相。 在今年的戛纳电影节上，虽然受到新冠肺炎疫情影响，仍推出了2067部影片。参展作品超过2000部，这在戛纳电影节历史上尚属首次。戛纳电影节原定于上月12日至23日举行，但因新冠肺炎疫情的扩散而取消了颁奖仪式。今年被委任为评委会主席的美国导演斯派克•李将于明年再次担任戛纳电影节评委会主席。

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