進化的朝鮮潛射導彈：搭載多個彈頭，射程5000公裏. October. 04, 2019 08:12. by 孫孝珠, 申나리 hjson@donga.com,journari@donga.com. 朝鮮3日表示，2日突襲發射的導彈是新型潛射彈道導彈“北極星-3型”（照片），“（發射）成功進行”。有分析認為，朝鮮公開的照片顯示，“北極星-3型”的體量比此前的“北極星-1型”大了很多，威力大為提高。 朝鮮中央通訊社3日表示：“新設計的彈道導彈的核心戰術技術指標在科學技術上得到了確證”，“（發射成功）在遏制外部勢力的威脅、進壹步加強國家自衛性軍事力量方面開創了新的局面。”據悉，韓國軍方也評價稱，此次試射全過程沒有問題。 據悉，韓國軍方從“北極星-3型”的大小等來看，認為最大射程為2000公裏左右的可能性較大。與“北極星-1型”的最大射程1300公裏相比，增加了很多。壹些人分析說，“北極星-3型”的最大射程為攻擊關島等美軍戰略據點還有富余的5000公裏。另外，與裝有1枚彈頭的“北極星-1型”不同，“北極星-3型”還有可能是同時搭載多個彈頭的多彈頭導彈。多個彈頭在上空有多個彈頭散落，攔截難度非常大，破壞力也非常強。 蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特2日（當地時間）在接受《東亞日報》的電子郵件采訪時評價稱：“朝鮮潛射導彈的力量比2016年試射‘北極星-1型’時增強了很多。” 朝鮮國務委員會委員長金正恩在今年前面的10次短程發射體挑釁中都進行了現場指導，但是這次卻沒有訪問發射現場。這似乎是在暗示，面對5日開始的朝美工作磋商，朝鮮不會打破局面。

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