從2033年起除世宗以外的所有地區都將呈現自然人口減少現象. June. 28, 2019 07:33. by 金埈馹 jikim@donga.com. 明年，死亡人數多於新生兒的城市將新增光州，在共10個廣域市道將出現自然人口減少的現象。到2033年，除世宗以外的所有地區人口都將減少。 韓國統計廳27日推出了包含上述內容的《各市道未來人口特別推算》。這是繼3月末全國推算全體人口自然減少時期最壞的情況將從明年開始後，對各地區人口趨勢進行的推算。 據特別推算，不考慮流入國內的外國移居者的自然人口減少情況，從2013年開始到去年為止，已經在全南、江原、全北、釜山等9個市道開始發生，明年光州人口將減少0.03%，各地區的自然人口減少趨勢正在不斷擴散。接下來，蔚山(2029年)、首爾(2032年)、京畿(2033年)的死亡人數將比新生兒數多。年輕公務員較多的世宗從2042年開始人口也將減少。 隨著人口的減少，年輕人的撫養負擔將急劇加重。 100名滿15~64歲的生產年齡人口需要撫養的65歲以上高齡層和未滿15歲的青少年層的人數(撫養費)在2017年是36.7名，但到了2047年這一數字將變成909名。這意味著，雖然現在只有3名生產年齡人口撫養1名剩余人口，但30年後每1名需要贍養1名。因為，生產年齡人口從2017年的3757萬人在30年後將減少到2562萬人。到2047年，在全南、江原等5個道，支撐經濟活動的生產年齡人口(15~64歲)將少於其他人口。 將全體人口排成一行時處於中間位置的“中位年齡”將從2017年的42歲增加到2047年的56.8歲，增加14.8歲。全南(63.1歲)、慶北(62.1歲)、江原(61.9歲)30年後的中位年齡超過60歲，以產業園區較少的地方為中心，老齡化正在迅速進行。 這種推算是根據假定出生、死亡等所有劇本以中間水平進行時的中位推算得出的。如果以用假設生育率持續下降的最壞情況的低位推算論的話，自然人口減少、撫養費等情況會進一步惡化。

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