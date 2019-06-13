古音乐演奏大师萨瓦尔展开的巴洛克音乐盛宴. June. 13, 2019 07:49. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 杰拉尔•德帕迪约主演的电影《世界的每一个早晨》(1991年)在把对原本被认为只属于骨髓音乐迷的“巴赫和亨德尔之前•德国外部”巴洛克音乐的关注度大众化方面做出了巨大贡献。德帕迪约饰演的作曲家马兰•马莱斯和他的老师桑德•哥伦布的音乐自不用说，就连对陌生的巴洛克乐器“维奥尔琴(Viola da Gamba)”的关注也在这部电影之后在全世界范围内大幅提高。 负责该片所有音乐的古音乐演奏大师约迪•萨瓦尔将演奏《世界的每一个早晨》中出现的主要作品。这是自2017年在首尔锦湖艺术大厅推出古凯尔特(Celtic)音乐后，萨瓦尔时隔2年再次访韩。这次由他率领的合奏团“Le Concert Des Nations”和合唱团“La Capella Reial De Catalunya”将一同演出。 1941年出生的萨瓦尔毕业于巴塞罗那音乐学院，通过自学探究了维奥尔琴等古乐器和古音乐。他在瑞士巴塞尔的“斯科拉•坎托鲁姆•瓦西里恩西斯”学习后，在那里进行研究，并教学生古音乐的演奏技巧。1987年创立“Le Concert Des Nations”，两年后又创立了“La Capella Reial De Catalunya”，之后一直向大众传播能够保留巴洛克音乐原型的演奏。电影《世界的每一个早晨》的热映对他在世界范围内的名声大噪起到了很大的作用。目前正通过“Alia Vox”标签把从中世纪音乐到古典主义的广泛领域的音乐汇聚到一起发行唱片。 《世界的每一个早晨》演唱会将于22日在首尔艺术殿堂音乐厅举行。前半部将介绍装点电影《世界的每一个早晨》的马莱斯的古提琴组曲、桑德•哥伦布的《两把古提琴的作品集》的部分内容。后半部将演奏之前就耳熟能详的巴洛克音乐，如维瓦尔第《四季》中的《夏》、亨德尔的《水上音乐》等。合唱将不参与22日的演奏。 23日在首尔艺术殿堂音乐厅和25日在大田艺术殿堂艺术大厅进行的演奏，合唱将加入其中，届时将演奏佩尔戈莱西《Stabat Mater》(圣母悼歌)和亨德尔《Dixit Dominus》(天主如是说)等巴洛克教会音乐的杰作。该节目被企划为韩华主办的“2019韩华古典音乐”节目。票价为2万~5万韩元。

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