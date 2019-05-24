埃尔顿•约翰传记电影《火箭人》男主角埃格顿和导演弗莱彻访韩. May. 24, 2019 08:12. baltika7@donga.com. “埃尔顿•约翰在我身上花了很多时间(在我身上投资)。相互进行‘今天做什么了’‘网球是几点打的’等日常对话，成为了朋友，产生了要好好表现自己喜欢的这个人的想法。” 讲述英国流行乐巨星埃尔顿-约翰一生的电影《火箭人Rocketman》上映在即，来到韩国的演员塔伦•埃格顿(30岁)23日在首尔松坡区乐天世界塔举行的记者会上表示，在电影拍摄期间一直真心投入并享受其中。 将于下月5日上映的《火箭人》以音乐剧电影的形式描绘了埃尔顿-约翰对音乐的热情和戏剧性的人生。在当天公开的长达15分钟的预告片中，埃格顿亲自消化了埃尔顿-约翰的多首热门歌曲、充满个性的华丽造型、甚至主要热门歌曲等。 埃格顿说：“埃尔顿-约翰积极参与了电影拍摄过程，现场也提供了很多帮助。他给我们提供了更多的弹性空间，让我们既可以发挥创造力，又能享受拍电影的乐趣。” 演绎“活着的传奇”不是件容易的事，埃格顿把全部精力都集中在热情地表现埃尔顿-约翰的生活上。 “埃尔顿-约翰是一个有着出色而多彩人生的人。在表现真实生活的同时，以更上一层楼的高潮为主，努力记录人生的每个瞬间。” 华丽而独特的眼镜和服装与埃尔顿-约翰的音乐一样，是该片的主要看点。 当记者问到他穿这种华丽服装的感想时，他笑着说：“真的非常喜欢。服装表演的时候带给了我很多灵感。” 当天一同访问韩国的德克斯特•弗莱彻导演表示：“我们把焦点放在了讲述既幻想又现实的故事上。”除了电影片名《火箭人》(Rocket Man)，还有《Your Song》、《Tiny Dancer》等20多首埃尔顿-约翰的名曲。埃格顿在现场亲自进行现场表演或录制，吸引了人们的眼球。 在埃尔顿-约翰的众多名曲中，以《火箭人》为题的原因是什么呢？对此，弗莱彻导演这样回答。 “《火箭人》是独自上天的孤独的人，同时也是引起魔法般事情的人，我想表达的是，他是为我们送上礼物的人。我希望观众在观看电影时能够亲身发现这些部分。”

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