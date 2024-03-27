朝鮮多次從出口武器的俄羅斯進口煉油. March. 27, 2024 07:40. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據英國《金融時報》（FT）26日（當地時間）報道，朝鮮（北韓）油輪為從俄羅斯運輸煉油（精油），最近至少5次進出俄羅斯沃斯托奇尼港。這是聯合國安理會自2017年通過限制向朝鮮出口煉油的制裁後，首次從俄羅斯向朝鮮輸送煉油。 據《金融時報》當天從英國智庫“皇家聯合軍事研究所（RUSI）”得到共享的衛星照片顯示，朝鮮油輪從本月7日開始，於10日、13日、14日、22日先後訪問了沃斯托奇尼港。此後，在朝鮮清津港也發現了該油輪。《金融時報》分析說：“這些船舶似乎都在俄羅斯石油公司運營的停泊處裝貨。” 特別是進出沃斯托奇尼港的壹艘油輪是朝鮮去年12月購買的“白楊山1號”。這艘船也參與了朝鮮為逃避聯合國的煉油產品進口限制而非法實施的船舶間煉油移動。RUSI首席研究員約瑟夫•伯恩表示“朝鮮船只甚至不被允許進入外國港口”，指出朝鮮和俄羅斯公然違反聯合國制裁。 此前，聯合國安理會於2017年通過了對朝鮮的制裁，允許向朝鮮出口煉油的數量限制在每年50萬桶（原油400萬桶）。為了向朝鮮輸送煉油，只有在事前向聯合國報告的事例中才能實現。RUSI表示，此次運輸的煉油量有可能達到年允許量的四分之壹，即12.5萬桶。 此次煉油運輸是在朝鮮向俄羅斯運送武器後進行的。此前，RUSI表示，去年8月也捕捉到了俄羅斯船舶在朝鮮羅津港裝載疑似彈藥的集裝箱後返回俄羅斯杜奈港的畫面。《金融時報》對此批評說，很明顯是朝鮮的武器和俄羅斯產煉油的“物物交換”，安理會常任理事國俄羅斯自己成了不遵守聯合國制裁的“非法國家（outlaw state）”。

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